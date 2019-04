Stiri pe aceeasi tema

- autor: Jiddu Krishnamurti Jiddu Krishnamurti (1895-1986) este considerat de revista Time „unul dintre cei cinci sfinti ai secolului XX”, iar Dalai Lama l-a numit „unul dintre cei mai mari ganditori ai veacului nostru”. Daca adevarul ne poate elibera, unde il putem gasi? In opinia lui Krishnamurti, adevarul…

- Incepe Bookfest – cel mai mare salon de carte din Romania, iar la ediția locala, din Timișoara, sunteți așteptați cu lansari de carte in premiera, sesiuni de autografe, reduceri și intalniri cu personalitați din lumea literara.

- Teatrul National "I.L. Caragiale" sarbatoreste, pe 27 martie, Ziua Mondiala a Teatrului cu spectacole, expozitii, documentare inedite, lansare de carte si un tur ghidat. Astfel, incepand cu ora 11,30 si pana la caderea ultimei cortine, Teatrul National "I.L.Caragiale" isi deschide portile pentru toti…

- Romania are un loc special in cadrul Salonului Internațional de Carte de la Paris. Timp de patru zile, mii de vizitatori vor trece pe la standul țarii noastre, realizat intr-o viziune moderna și adaptata temei "Anul Romaniei in Europa".

- autor: Gunther Anders Prima revoluție industriala de la mijlocul secolului al XIX-lea consta, in opinia lui Anders, in emergența principiului tehnic dupa care se ghideaza activitatea omului: a produce,cu ajutorul mașinilor, alte mașini sau piese tehnice. A doua revoluție industriala se petrece atunci…

- Zi de foc pentru Kovesi. Dragnea joaca tare chiar inainte de audierea fostei șefe a DNA. Laura Codruta Kovesi va fi audiata marti, 26 februarie, in comisia LIBE din Parlamentul European pentru functia de procuror-sef european.

- Marti, 12 februarie 2019, incepand cu ora 16:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes va gazdui lansarea volumului „Lantul slabiciunilor” comunicationale in lumea lui Caragiale si in cea de azi, semnat de profesorul universitar Cristian Stamatoiu. La origine, teza de doctorat a autorului, volumul incearca…

- Autor: Bruno Clavier Conceptul de „fantoma“, asa cum este el definit in psihanaliza transgeneraționala, reprezinta o structura psihica și emoționala parazita, ce provine de la unul sau mai mulți stramoși și care este purtata și replicata in mod inconștient de un descendent. Este urma lasata in inconștientul…