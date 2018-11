O caravană prin nouă oraşe din ţară, pentru bolnavii de hemofilie O caravana prin noua orase din tara, pentru bolnavii de hemofilie Bolnavii de hemofilie vor avea sansa la o viata mai buna, prin intermediul unei caravane care a pornit pe 17 noiembrie, la drum din Capitala. Proiectul va da ocazia la întâlniri si discutii între pacienti, apartinatori, medici si specialisti, pentru o mai buna gestionare a acestei afectiuni. Asociatiile de pacienti cu hemofilie s-au unit pentru a porni împreuna în acest sfârsit de saptamâna cu o caravana prin noua orase din tara. Proiectul se va derula pe parcursul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

