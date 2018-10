Stiri pe aceeasi tema

- „Ma uit la asaltul lansat de Guatemala, Honduras si El Salvador, ai caror conducatori nu fac nimic pentru a opri acest val de persoane, din care fac parte si multi criminali. Acest asalt este sustinut de Partidul Democrat (care vrea granite deschise si sa slabeasca legile)”, a afirmat Trump. El a…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti seara Honduras, Guatemala si El Salvador cu taierea ajutorului daca nu reusesc sa-i opreasca pe migranti sa le traverseze frontierele in drum spre SUA, relateaza DPA, potrivit Agerpres.ro.

- Un barbat, de 48 de ani, de cetațenie bulgara, a fost arestat preventiv de Tribunalul Constanța, fiind cercetat pentru trafic de migranți dupa ce a fost prins, pe Autostrada Soarelui, transportand cu mașina, șase irakieni care intrasera ilegal in Romania. Polițiștii de frontiera s-ar fi facut ca nu-i…

- Politistii de frontiera au depistat la frontiera cu Serbia șapte cetateni din Irak și unul din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Cruceni – judetul Timiș au observat, in apropierea granitei cu Serbia, opt persoane care au urcat…