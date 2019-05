O capitala europeana va interzice masinile si motocicletele poluante incepand din 2030

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene au acceptat sa ofere Marii Britanii o amanare a procesului Brexit pana pe data de 31 octombrie 2019. Potrivit unor surse diplomatice citate de The Guardian, pe langa aceasta prelungire, liderii europeni au stabilit o evaluare a situatiei in luna iunie, pentru a determina…

- Ion Tiriac va semna, astazi, un nou parteneriat, ce ii va aduce o suma impresionanta. Omul de afaceri va castiga peste 30 de milioane de euro, dupa ce a batut palma cu autoritatile spaniole si va pastra turneul de tenis la Madrid, informeaza ABC.es. Tiriac a amenintat in repetate…

- Americanul David Malpass a fost numit oficial presedinte al Bancii Mondiale si isi va incepe marti mandatul de cinci ani, a anuntat vineri institutia intr-un comunicat, relateaza AFP. Malpass, de 63 de ani, un fidel sustinator al presedintelui Donald Trump care a fost pana acum subsecretar…

- Parlamentul Rusiei a aprobat o lege controversata care permite instantelor sa bage la inchisoare oamenii care "nu respecta" guvernul sau oficialii statului in mediul online, inclusiv pe presedintele Vladimir Putin. Potrivit legii, cei care arata lipsa de respect fata de Guvern pot fi amendati…

- Coreea de Sud va gazdui in curand un muzeu dedicat robotilor. Prima expozitie - chiar procesul de constructie a cladirii. Robot Science Museum va face parte dintr-un centru cultural dezvoltat in cartierul Chang-dong din nordul Seulului si va fi construit de roboti si de drone, cel putin partial.…

- Celebrul designer german Karl Lagerfeld a murit la varsta de 85 de ani. Informatia a fost oferita pe surse apropiate brandului Chanel pentru The Guardian. In ianuarie, Lagerfeld a ratat show-ul haute couture al lui Chanel de la Paris, alimentand speculatiile despre starea sa precara…

- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat, vineri, ca dizolva Parlamentul si convoaca alegeri legislative anticipate. Scrutinul va avea loc pe 28 aprilie, la opt luni de la venirea la guvernare. "Intre a nu face nimic, a continua fara buget si a chema spaniolii sa isi spuna cuvantul,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis, joi, sa mentina rata de politica monetara la 2,50% pe an. In acelasi timp, Banca Centrala a stabilit sa mentina rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta pe an si rata dobanzii aferente facilitatii de…