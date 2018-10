Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteca pe apartamentele datornicilor la intretinere, obligarea proprietarilor de a permite accesul in locuinta pentru reparatii sunt cateva dintre noutatile aduse de Legea asociatiilor de proprietari. Specialistii spun ca legea are numeroase hibe, care vor crea haos in asociatiile de bloc.

- Prezente la Saptamana Modei de la New York, Nicki Minaj și Cardi B au avut o mica altercație. Cardi B a incercat sa o agreseze pe Nicki Minaj la o petrecere organizata de Harper’s Bazaar. Altercația a fost „stinsa” cu ajutorul oamenilor din jur, Nicki Minaj neraspunzand in vreun fel, iar Cardi B fiind…

- George Maior, ambasadorul României în SUA si fost direct al SRI, considera ca scrisoarea semnata de Rudolph Giuliani, avocat al președintelui Donald Trump, este expresia unui lobby în favoarea unor persoane cu probleme cu legea, transmite Mediafax.

- Persoanele cu SIDA nu mai primesc pensie de invaliditate, conform prevederilor din proiectul prezentat saptamana trecuta. Pensia de invaliditate se acorda, la acest moment, persoanelor cu SIDA, dar si celor care sufera de cancer si schizofrenie, scrie libertatea.ro. De asemenea, in proiectul Legii…

- Popularitate cu orice preț. Un tanar de 19 ani din Balți a pariat cu prietenii ca poate ajunge cu masina, pana la Chisinau, in doar 40 de minute. Acesta a publicat și un mesaj video pe o rețea de socializare in care le cerea amicilor virtuali sa-i țina pumnii.

- O soție furioasa din Olanda a planuit cu ajutorul unui vecin o razbunare halucinanta impotriva femeii, despre care aflase ca are o aventura cu soțul ei de cinci ani. Dupa ce a picat in capcana, amanta a fost legata, rasa in cap, iar in vagin i-a fost turnat sos de ardei iute chiar de soția […] The post…

- Abia a fost adoptata de Parlament si deja sunt probleme. Vorbim despre legea offshore, pentru care Liviu Dragnea a purtat discutii cu reprezentantii Ministerului Finantelor si companiile petroliere pentru corectarea unor prevederi, potrivit Hotnews.