- Cantareata de rap Cardi B a fost inculpata luni pentru agresiune si punerea in pericol a unei alte persoane, dupa o bataie care a avut loc la sfarsitul lunii august intr-un club de strip-tease, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei. Grupul din care facea parte artista, care…

- Camila Cabello este marea castigatoare a celei de-a 35-a gale MTV Video Music Awards, care a avut loc luni seara la New York si pe scena careia au urcat artisti ca Jennifer Lopez, Cardi B si Nicki Minaj, de asemenea premiati, dar si Madonna, Aerosmith si Post Malone, informeaza contactmusic.com. Cantareața…

- Cantareata americana de muzica rapp Cardi B a deschis, luni seara, gala MTV Video Music Awards (VMA) 2018 marcata de mesaje politice, cu un show care a atras atentia asupra masurilor controversate ale presedintelui Donald Trump in materie de imigratie, relateaza Reuters. Zeci de copii imigranti insotiti…

- Cantareata rap Cardi B (25 de ani) si duo-ul The Carters, format din Jay-Z (48 de ani) si Beyonce (36 de ani) au primit cele mai multe nominalizari - zece, respectiv opt - pentru editia de anul acesta a MTV Video Music Awards.

- Cardi B si duo-ul The Carters, format din Jay-Z si Beyonce, au primit cele mai multe nominalizari - zece, respectiv opt - pentru editia de anul acesta a MTV Video Music Awards, scrie news.ro.Cantareata rap a fost nominalizata, intre altele, la categoriile „videoclipul anului”, „artistul anului”,…

- Cantareata de rapp Cardi B a obtinut luni cele mai multe nominalizari, in numar de 10, la MTV Video Music Awards (VMA), dupa un an de succes in care a reusit sa se impuna ca una dintre cele mai apreciate interprete de pe scena muzicala, potrivit Reuters. Cantareata de 25 de ani din New York a fost nominalizata…

- Cantareața americana de rap Cardi B a dat naștere, marți seara, unei fetițe. Micuța este primul copil pe care il are cu rappeerul Kulture Kiari Cephus, cunoscut sub numele de ”Offset”. Potrivit TMZ , Cardi B a nscut intr-un spital din Atlanta, Florida, cu soțul ei alaturi. Cardi B și-a afișat sarcina…

- Cardi B a devenit prima cantareata rap cu doua piese pe primul loc in Billboard Hot 100, clasamentul american al single-urilor. Primul cantec al artistei care a ajuns in fruntea topului a fost „Bodak Yellow” (octombrie 2017), care a rezistat trei saptamani pe primul loc in Hot 100.