Stiri pe aceeasi tema

- Renumita cantareata franceza France Gall, in varsta de 70 de ani, a murit duminica dimineata la Paris de cancer, a anuntat intr-un comunicat transmis AFP responsabila de comunicare a cantaretei, Genevieve Salama. "Exista cuvinte pe care nu am vrea niciodata sa le pronuntam. France Gall…

- Cantareata franceza France Gall a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unui cancer, duminica dimineata, a anuntat purtatorul sau de cuvant pentru AFP, potrivit Mediafax. „Sunt cuvinte pe care nu as fi vrut sa le pronunt niciodata. ...

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- Cantareața franceza France Gall a murit duminica la varsta de 70 de ani intr-un spital din Neuilly, in urma unei afecțiuni pulmonare.France Gall, o legenda in Franța și in intreaga lume, a incetat din viața duminica, anunța presa din Hexagon, potrivit Realitatea.net.

- Traian Preda, inginerul din Deva care renoveaza castelele din Austria, crede ca poate opere de arta din șlefuirea lemnului masiv. Recent, hunedoreanul a dat curs unei provocari care se anunța a fi o munca migaloasa. Trebuie sa redea farmecul de altadata „castelului pe apa” din Hainfeld. Monumentul,…

- "La fel ca cehii, sarbii sau slovenii, datele arata ca romanii sarbatoresc Anul Nou in strainatate, unsprezece destinatii din Top 20 fiind in afara tarii. Cele mai multe destinatii sunt din tarile vecine. Printre acestea se numara Viena, Budapesta sau Praga", se precizeaza in analiza citata de Agerpres. …

- Domnul Nicolae, așa cum ii spun romanii din Paris, nu-și vede capul de treaba in aceste zile. Daca nu e la magazin, atunci sigur e dupa marfa, da telefoane, reface stocurile și se gandește la romanii care petrec sarbatorile de Craciun la Paris.

- Romanii din diaspora se pot bucura de bunatațile noastre tradiționale oriunde s-ar afla. Acum, cei peste 3,5 milioane de romani din strainatate au la dispoziție aplicația www.magazineromanesti.eu , prin care pot afla de unde pot cumpara preparate și ingrediente romanești, precum și unde pot gasi cel…

- Romanii aflati la munca in Franta sunt incurajati sa se intoarca acasa. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a participat la o actiune de informare a cetatenilor romani din Franta, in perioada 12-13 decembrie la Paris, in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Franceza și cu Serviciul…

- Legendarul muzician Johnny Hallyday, care a murit pe 6 decembrie la varsta de 74 de ani, a fost cea mai cautata persoana pe Google in Franta anul acesta, a anuntat miercuri gigantul american, citat de AFP.Citeste si: Statistici ULUITOARE: Romanii ar accepta si joburi PROST PLATITE. Ce conditie…

- Eugenie Bouchard nu a mai stralucit dupa sezonul de vis din 2014, iar o rivala a canadiencei este revoltata de faptul ca jurnalistii ii acorda in continuare atentie lui "Genie". Bouchard a fost considerata fata de aur a tenisului mondial, dar sportiva in varsta 23 de ani nu a…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- A tinut-o ”ascunsa” pana acum, dar noi am gasit-o. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu iubita secreta a lui Valentin Luca, finalist la prima editie a show-ului “Romanii au talent”. Cel mai cunoscut barman de la PRO TV are o relatie cu Andreea, o tanara de…

- Renumita interpreta Shakira este in cautarea unui chirurg care sa-i faca o operatie la corzile vocale. Cantareata a avut deja o consultație cu un specialist din statul american Massachusetts.

- Tillerson va incerca și sa aplaneze divergențe majore intre administrația președintelui Donald Trump și europeni, comenteaza AFP, potrivit Agerpres. La mijlocul zilei, șeful diplomației americane are programat un pranz cu omologii sai din cele 28 de state membre ale UE, la invitația inaltului…

- Laboratorul antidoping de la București a fost suspendat provizoriu, dupa ce au fost descoperite neconformitați de catre Agenția Mondiala Antidoping (AMA/WADA). Astfel, forul mondial a interzis desfașurarea activitaților antidoping, inclusiv a analizelor de probe de sange și de urina. Suspendarea laboratorului…

- Paris, Nov. 28. (intarziat) – Nou numitul ambasador al Romaniei la Washington, dl. George Danielopol, a declarat astazi aici ca situația nutrimentelor si a imbracamintelor in Rominia, este desperata. Prin ocuparea Romaniei din partea germanilor, s’a instapanit miseria in toate parțile țarii.

- La 99 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, Romania nu are autostrazi de la est la vest si de la nord la sud, 3 milioane de romani sunt plecati la munca in Occident si exista o stare de nemultumire generala la adresa clasei politice. Totusi, Romania devine pe zi ce trece mai dezvoltata…

- Protestele sunt interzise in Piața Victoriei in perioada 2-20 decembrie, pentru „Festivalul de colinde si obiceiuri de iarna”. Primaria Capitalei a confirmat organizarea evenimentului. Urmatorul protest al Comunitatii Coruptia ucide fusese deja anuntat pentru 1 decembrie, de la ora 18.00, chiar in…

- O imagine in care apare Mos Craciun ingenuncheat, iar in spatele sau silueta unui membru al Statului Islamic, cu fata acoperita, pregatit sa-l decapiteze, circula pe o retea de socializare, fiind distribuita de suporterii organizatiei. Aceasta este insotita de un text, prin care se face referire la…

- Federal-Mogul Motorparts, o divizie a Federal-Mogul LLC, a anuțat faptul ca brandul sau emblematic, Champion®, a lansat o noua gama de componente de franare in completarea portofoliului sau existent de produse aftermarket. Prin aceasta extindere a gamei de produse, Champion devine o soluție integrata…

- Romanii cu credite primesc lovitura dupa lovitura. Creșterile din ultima perioada a ROBOR-ului au influențat ratele creditelor in lei deținute de romani, iar incepand cu luna septembrie, clienții bancilor au inceput sa plateasca mai mult la creditele contractate.Citeste si: OFICIAL - Cum MOTIVEAZA…

- Euro, la un maxim istoric Potrivit cotatiei oficiale afisata marti de Banca Nationala a Romaniei, euro a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care nu l-a mai atins niciodata pana in prezent. Valoarea de marți a depașit precedenta cotație mininima a leului, de 4,6495, din 13 noiembrie 2017. Leul s-a prabusit…

- Chiriile din Cluj pe harta Europei. Cum stam la raportul chirie/salariu fata de Viena, Paris sau Munchen Chiriile in Cluj s-au scumpit semnificativ in ultimii ani, mulți comparandu-le cu cele din orașe precum Viena, Paris sau Munchen. Cauzele sunt diverse: creșterea salariilor (în special…

- Implicit, de sustinere a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, anchetat din nou de catre DNA. Insa persoana Ioan Mang nu si-ar dori mitinguri PSD in Bihor, reactive la micile proteste ce au reinceput, de cateva saptamani. „Nu cred ca bihorenii … Ca sa scoti oameni in strada, trebuie sa gasesti…

- In urma memorandumului de intelegere semnat de MBDA cu Romarm, companie romaneasca care fabrica armament, munitie si vehicule blindate, si Electromecanica Ploiesti, una dintre filialele Romarm, compania franceza intentioneaza sa fabrice componente ale rachetelor in Romania si sa creeze linii de asamblare…

- Compania producatoare de rachete MBDA intentioneaza sa produca in Romania componente de rachete, sa asambleze si sa realizeze mentenanta rachetelor, in Ploiesti, dupa ce personalul roman va fi instruit la fabricile din Franta, daca se ajunge la un contract. In urma memorandumului de intelegere…

- Am auzit de cand am venit la Bucuresti mult prea des expresii de genul: "...nu se poate in Romania..."; "...nu vei reusi niciodata..."; "...toti sunt la fel..."; "...interesele sunt prea mari...", etc.A fost cazul si cu "Steaua lui Hunor"!. Cum care stea? Steaua Romaniei...pt mine cea mai valoroasa…

- Saad Hariri, care la 4 noiembrie și-a anunțat demisia din funcția de premier al Libanului, a confirmat sambata la Paris ca va reveni la Beirut pentru sarbatoarea naționala, pe 22 noiembrie, și a anunțat ca va vorbi atunci despre situația politica din țara sa, relateaza AFP și dpa. "Voi…

- Black Friday este poate cea mai ocupata zi din an din online-ul romanesc. Pentru a face fata cererii uriase si traficului intens, serverele retailerilor sunt suprasolicitate si mai pot da rateuri. Spre deosebire de anii precedenti, site-urile autohtone s-au prezentat onorabil de Black Friday 2017.

- Miercuri seara, Andi Moisescu a dat tonul distractiei in quiz show-ul Pe bune?!, iar cei doi capitani de echipa, Costi Dita si Cosmin Natanticu, ajutati de doi invitati speciali, Dorian Boguta si Codin Maticiuc, au incercat sa castige premiul editiei.

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat miercuri dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV, cerand clasei politice sa nu puna in pericol reforma in domeniul Justitiei si atacandu-i pe cei care fac drept prioritate interesele personale sau "de grup" in loc de cele ale cetatenilor.…

- Un curs dedicat romanilor de pretutindeni a fost lansat, marți, la Facultatea de Sociologie din cadrul Universitații București. Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Pastîrnac, a aratat ca acest curs, coordonat de profesorul Dan Dungaciu, vizeaza corelarea studiilor…

- Senatorul Traian Basescu a declarat luni ca parlamentarii UDMR, inițiatorii inițiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania, urmaresc sa-i umileasca pe romani și sa faca din aceasta data o zi naționala a Romaniei.…

- Viorel Botezatu, fostul concurent de la ”Romanii au talent”, trece prin momente cumplite, iar suferinta si-a pus aspru amprenta pe trupul lui. Tanarul de 36 de ani a fost inselat de fosta iubita cu cel mai bun prieten, iar acum isi cauta disperat jumatatea.

- Paris, 13 Noiembrie 2015. O data pe care nimeni nu o poate uita, in Franța. Atacurile teroriste au lasat in urma 130 de morți și aproape 400 de raniți. La doi ani dupa atentate, amintirea este vie, iar ranile - inca deschise.

- În anul 1907 s-a realizat primul zbor cu un elicopter. În 1918, trupele Antantei au ocupat capitala Imperiului Otoman. În 1990 s-a lansat prima pagina Web. Iar în 2001, NATO cucerește capitala Afganistanului. 1594: Creditorii turci din București sunt uciși din ordinul…

- Shakira a amanat patru concerte din turneul ei mondial, care trebuia sa inceapa miercuri, in Germannia, din cauza unor probleme la corzile vocale, scrie AFP. Cantareata columbiana a amanat doua concerte pe care urma sa le sustina in acest final de saptamana in Paris, un altul, in Belgia, duminica,…

- Cantareața columbiana Shakira a amanat primele concerte europene ale turneului sau mondial, programate la Paris, vineri și sambata, Anvers duminica și Amsterdam marți, din cauza unei probleme la corzile vocale, a anunțat organizatorul de evenimente american Live Nation, citat de AFP. "Ne…

- Jucatorii romani care au castigat turneul Neymar Jr's Five World Final s-au intalnit la finalul lunii trecute, la Paris, cu starul brazilian de la PSG. "A fost un moment unic in viata", a declarat Silviu Madalin, unul dintre componentii echipei Romaniei, care a castigat in vara turneul patronat de…

- Românii au protestat si peste hotare. Mai multi oameni s-au strâns în capitalele europene pentru a-si exprima nemultumirea fata de deciziile actualului Guvern în ceea ce priveste modificarile propuse legilor justitiei. La Londra, Zurich, Berlin sau…

- Legendarul solist al trupei Rolling Stones, Mick Jagger, in varsta de 74 de ani, a fost fotografiat de paparazzi cu iubita sa, Noor Alfallah, care are doar 22 de ani. Cei doi au fost vazuți impreuna la Paris, unde trupa Rolling Stones s-a aflat in turneu. Potrivit Daily Mail , se pare ca Mick Jagger…

- Legenda de la Rolling Stones, Mick Jagger (74 de ani) a fost fotografiat pentru prima data cu noua sa iubita, Noor Alfallah (22 de ani) cu care a avut mai multe intalniri romantice la Paris in aceasta luna, informeaza Daily Mail.

- Mick Jagger (74 de ani), legenda de la Rolling Stones, a fost fotografiat pentru prima data cu noua sa iubita, Noor Alfallah (22 de ani) cu care a avut mai multe intalniri romantice la Paris in aceasta luna, informeaza Daily Mail.

- Presa straina scrie ca Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones, in varsta de 74 de ani, are o legatura amoroasa cu o producatoare de film in varsta de 22 de ani, dupa ce au fost surprinsi petrecand timp impreuna in Paris.

- Romanii se concentreaza, parca mai mult decat orice alt stat, pe lucrurile negative, cand vine vorba de propria țara. Dar, exista și personalitați de renume mondial care sunt fascinate de frumusețile autohtone. Este cazul prințului Charles, un adevarat ambasador pentru Romania. Recent, o actrița…

- Accident la intesectia Paris - Bucuresti. Un taxi implicat FOTO Un grav accident de circulatie a avut loc, sambata noaptea, la intersectia strazilor Paris si Bucuresti din Cluj-Napoca. Conform martorilor, masina marca Opel nu a acordat prioritate de trecere si a lovit taxi-ul. La fata locului…