Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Q, o populara cantareata din Tanzania, a murit la varsta de 22 de ani, din cauza unor complicatii aparute la doar cateva ore dupa ce a nascut un baietel, potrivit mediafax.ro. Cantareata a murit pe 6 aprilie, intr-un spital din orasul Dar es Salaam, si va fi inmormantata marti.…

- Catrinel Menghia a nascut, in zori zilei de luni, o fetița perfect sanatoasa care se a numi Caroline Leon Di Lodovico. La scurt timp dupa naștere, Catrinel a postat și prima poza cu micuța pe rețelele sociale. „Bine ai venit pe lume, copilul meu! Caroline Leon Di Lodovico ♥️ 25.02.2019 ⏰05.49 am”,…

- Cantareața americana de rap Cardi B și-a dezactivat recent contul de Instagram, dupa ce a postat un scurt clip in care se apara impotriva celor care au spus ca nu merita sa caștige premiul pentru cel mai bun album rap la Grammy.

- Desi cunoscuta vedeta-pop americana Ariana Grande este o vegetariana convinsa, ea si-a facut - din greseala - un tatuaj in caractere japoneze, care face referire la un traditional gratar japonez, relateaza joi AFP. Cantareata in varsta de 25 de ani a vrut sa-si tatueze pe palma mainii…

- Antonia este una dintre cele mai iubite cantarete din showbiz-ul romanesc. Artista este apreciata nu doar pentru vocea pe care o are ci si pentru fizicul si look-ul ei; multi sunt de parere ca este cea mai frumoasa femeie din Romania. Ca o confirmare a acestui lucru, intr-un top 100 al celor mai frumoase…

- Directia de Sanatate Publica DSP Buzau a anuntat, luni, doua cazuri de gripa la copii, dintre care unul este un nou nascut de o minora de 15 ani, decedat la mai putin de 24 de ore de la nastere in maternitate, in conditiile in care mama a fost si ea confirmata cu diagnostic de gripa si transferata la…