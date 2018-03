O cantareata celebra din Turcia a fost condamnata la 10 luni de inchisoare pentru insultarea lui Erdogan

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cântareata si actrita turca Zuhal Olcay a fost condamnata la 10 luni de închisoare pentru insultarea presedintelui Recep Tayyip Erdogan în cursul unui spectacol în 2016, a relatat joi cotidianul Hurriyet, citat de agentia

- Cel mai mare grup de presa din Turcia, Dogan, a anuntat joi la Bursa din Istanbul ca a demarat negocieri cu un alt trust, Demiroren Media Holding, privind vanzarea afacerilor sale din presa scrisa si audio, valoarea tranzactiei fiind estimata la 1,2 miliarde de dolari, transmit publicatia turca Daily…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca actiunea militara a Turciei in provincia siriana Afrin este "inacceptabila" si a criticat Rusia pentru ca asista impasibila la atacurile desfasurate de fortele siriene in regiunea Ghuta de Est, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Gandul ca va deveni femeie singura a infiorat-o pe o femeie in varsta de 31 de ani, care a fost orbita de furie și a comis un gest halucinant. Din dorința de a se razbuna pe soțul ei, ea și-a injunghiat mortal cei doi copii, iar acum și-a aflat pedeapsa.

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, preconizata sa aiba loc la sfarsitul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Alianta Nord-Atlantica ca nu a sprijinit campania Ankarei impotriva militantilor kurzi din nord Siriei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Actrita americana Ruthie Ann Miles, însarcinata, a fost ranita, iar fiica acesteia, în vârsta de 4 ani, a fost omorâta într-un accident de masina care a avut loc în New York, potrivit Reuters.

- Sherine Abdel Wahab, cantareata egipteana de muzica pop care a fost trimisa in judecata pentru ca a facut o afirmatie nefavorabila in legatura cu fluviul Nil, a fost condamnata la sase luni de inchisoare, scrie AFP.com. O instanta din Cairo a condamnat-o pe artista pentru ca aceasta a raspandit „informatii…

- CERERE…Trimisa dupa gratii pentru 22 de ani dupa ce si-a ucis sotul cu sange rece, Maria Popescu, fosta profesoara din satul Manjesti, a cerut, din Penitenciarul Bacau, revizuirea sentintei penale. Cererea fostei profesoare a fost respinsa de Tribunalul Vaslui ca nefondata si inculpata a fost obligata…

- Carmen Nicoleta Danila, femeia care a dat foc camerei unde se afla tezaurul unei filiale a BCR a fost condamnata definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare. Incendiul a avut loc in noiembrie 2011, iar focul a mistuit peste 200.000 de euro.

- Fosta judecatoare condamnata la 7 ani de inchisoare pentru ca a luat mita Fosta judecatoare Geanina Terceanu a primit marti, 20 februarie, o pedeapsa definitiva de 7 ani de închisoare pentru ca a luat mita 220 de mii de euro de la fratii Becali. Acestia i-ar fi oferit mita fostei…

- Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzata ca a luat mita pentru a-i achita pe fratii Becali si Cristian Borcea in dosarul Transferurilor. Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni de inchisoare, Cristian Borcea fiind achitat. Decizia ICCJ e definitiva. …

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters.Citește și: Ponta, iesire FARA PRECEDENT: ' Dragnea e PROST pe bune...'Este…

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP.

- Erdogan a anunțat simbata ca un elicopter turc a fost doborit in cursul unei operațiuni din Siria. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat simbata ca un elicopter militar turc a fost doborit in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte i-a transmis, vineri, procurorului-sef al Tribunalului Penal International ca nu este deranjat de investigatia impotriva sa pentru crime impotriva umanitatii, adaugand ca prefera sa fie impuscat, nu condamnat la inchisoare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alte 100 de persoane au fost achitate in acelasi dosar. Potrivit deciziei instantei, cei condamnati la inchisoare…

- Un timișorean i-a trimis peste 20.000 de lei unei presupuse cantarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit luni de Papa Francisc, in centrul convorbirilor aflandu-se Ierusalimul si consecinta deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, relateaza Reuters. In cadrul audientei, care…

- Cunoscut pentru pasiunea sa fața de teatru, film și nu il ultimul rand femei frumoase, Florin Piersic a recunoscut de curand ca a avut o relatie cu Angela Similea pe cand amandoi erau casatoriti.

- O femeie și-a vandut bebelușul pentru suma de 166 de euro, bani pe care i-a cheltuit imediat pentru un bilet de avion. Femeia in varsta de 28 de ani a fost condamnata la patru ani de inchisoare, la Sankt Petersburg, relateaza AFP. Femeia originara din Uzbekistan a ajuns la un acord cu un cuplu, in vara…

- Ludmila Boscalean, specialist in cadrul Direcției municipale Comerț a primit astazi 6 ani și 6 luni de inchisoare, pe baza dosarului deschis in urma incendiului din localul "La Soacra", soldat cu patru morți și 12 raniți. Femeiei i s-a facut rau dupa ce și-a auzit sentința și a avut nevoie de ingrijiri…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Contactat telefonic de Reuters, fiul ei, Theo Downes-Le Guin, a spus ca nu cunoaste cu certitudine cauza mortii mamei sale, dar ca probabil aceasta a suferit un infarct, avand in vedere ca in lunile recente a avut probleme cu inima. Le Guin este cunoscuta, intre altele, pentru seria bestseller „Earthsea",…

- Celebra scriitoare americana Ursula K. Le Guin, ale carei carti s-au vandut in milioane de exemplare in intreaga lume, a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat, marti, familia autoarei, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Ministrul Finantelor, LOVITURA pentru inspectorii ANAF: Amenzile…

- Kircho Kirov, fost director al agentiei de spionaj extern din Bulgaria, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare intr-un caz in care este acuzat ca ar fi deturnat fonduri publice de aproximativ 2,5 milioane de euro in perioada 2007-2011, informeaza agentia de stiri Reuters.

- La inceputul lui 2018, Shakira a primit o veste proasta! Celebra cantareata este acuzata de frauda fiscala si risca sa ajunga dupa gratii. Potrivit fiscului spaniol, vedeta ar fi fraudat statul cu peste 30 de milioane de euro. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- A fost panica in Rio de Janeiro! Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.Imaginile prezentate…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie inchisa timp de 15 zile, in așteptarea unor audieri suplimentarea, in cazul unor acuzații de instigare la depravare intr-un videoclip, arata presa locala.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugand ca procesul de pace in Siria nu poate continua atat timp cat acesta ramane liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cantareata americana Mariah Carey a luat decizia de a canta din nou in celebra piata Times Square din New York, pentru a intampina Noul An si a face uitat recitalul sau penibil oferit de Revelionul 2017, relateaza AFP. Recitalul sau de anul trecut, programat in celebra in Time Square chiar…

- Judecatoria Galati a condamnat-o pe Georgeta Toporas la inchisoare cu executare pentru inselaciune in forma continuata, obligand-o sa restituie peste 20.000 de euro clientilor carora le-a luat banii in schimbul promisiunii ca le va asigura sejururi de vis in diverse tari din Europa si nu numai.

- Baschetbalistul echipei New York Knicks, Enes Kanter, a reactionat ironic dupa ce a aflat ca un procuror turc a cerut in cazul sau o condamnare de pana la patru ani de inchisoare: "Atata tot? Doar patru ani?". Potrivit New York Post, Kanter a precizat ca prin declaratiile pe care le face impotriva regimului…