Stiri pe aceeasi tema

- Shania Twain (53 ani) a avut un moment rușinos, cand a facut pipi pe scena. Cantareața a povestit intr-un interviu ca cel mai penibil episod din viața ei a fost atunci cand susținea un concert și s-a mai putut abține, urinand chiar in fața spectatorilor

- Are o avere estimata la peste 400 de milioane de dolari și o cariera fructoasa in domeniul muzical, insa asta nu a impiedicat-o pe Shania Twain sa fie protagonista unui moment jenant pe scena.

- Una dintre cele mai apreciate artiste, Jessie J, in varsta de 30 de ani, a dezvaluit recent una dintre cele mai tragice vești din viața ei. Vedeta a declarat ca in urma cu patru ani i s-a spus ca are probleme cu fertilitate și ca nu poate avea copii.

- Au divorțat in urma cu doar cateva luni și nici ca a mai fost cale de impacare! Jenna Dewan și fostul ei soț, Channing Tatum, au mers pe drumuri separate și n-au vrut sa mai auda unul de celalalt.

- Fanii cântaretei britanice Amy Winehouse, a carei moarte în 2011 la vârsta de 27 de ani a socat lumea muzicii, vor avea ocazia de a o vedea pe scena din nou sub forma de holograma.

- Cantareața și actrița Jennifer Lopez a cazut in șezut pe scena, sambata seara, in timp ce susținea un concert in Las Vegas. Artista interpreta o melodie din albumul „Dance Again... the Hits”.

- Delia a postat pe contul de socializare un video in care le explica fanilor, cum colegul ei a scapat-o pe podea, in timpul unui joc nevinovat la filmari. Artista sare in carca lui Mihai Bendeac, el incearca sa o țina și, la un moment dat, Delia pur și simplu se lasa pe spate și cade. „Nu știu ce mi-a…

- Celebra artista a profitat din plin de vremea insorita din Malibul si a incins o partida de volei alaturi de prieteni. Sunculitele de pe corp nu prea i-au facut cinste, insa vedeta a fost hotarata sa nu lase un astfel de impediment sa ii stea in cale.