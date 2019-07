Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata pop americana Maggie Lindemann (20 de ani) a fost arestata in timpul unui concert din Malaezia, deoarece ii lipsea autorizatia necesara pentru a canta, artista descriind experienta prin care a trecut ca pe un "adevarat infern", relateaza AFP.Interpreta hitului "Pretty Girl", care…

- Cantareata americana Madonna a declarat ca se simte ca si cum ar fi fost "violata" dupa ce a citit un portret jurnalistic ce i-a fost dedicat in cotidianul The New York Times, artista angajandu-se in acelasi timp sa continue lupta pe care o duce impotriva "societatii patriarhale", informeaza AFP joi.…

- Vedeta columbiana Shakira a aparut joi in fata unui judecator din nord-estul Spaniei, tara in care justitia o suspecteaza ca nu a platit impozite in valoare de 14,5 milioane de euro intre 2012 si 2014, informeaza AFP. Cantareata de 42 de ani a fost chemata pentru un rechizitoriu la tribunalul din Esplugues…

- Actrita americana Elle Fanning, membra a juriului care decerneaza premiul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes, si-a pierdut cunostinta pentru scurt timp la un eveniment, dar in prezent se simte bine, potrivit variety.com.

- O adolescenta in varsta de 16 ani din Malaezia si-a pus capat zilelor dupa ce a postat un sondaj pe contul ei de Instagram, in care isi intreba internautii din lista daca ar trebui sa aleaga viata sau moartea. . Adolescenta s-a sinucis la scurt timp dupa ce majoritatea voturilor – 61% – au fost […]…

- Cantareata si actrita americana Doris Day, interpreta melodiei "Que Sera, Sera" si protagonista unor cunoscute pelicule hollywoodiene din anii 1960, a murit la varsta de 97 de ani, au anuntat luni reprezentantii fundatiei sale, citati de AFP. Potrivit fundatiei sale, consacrata apararii…

- "SPFW a aflat in urma cu putin timp vestea decesului manechinului Tales Soares, caruia i s-a facut rau in timpul prezentarii Ocksa", o casa de moda braziliana, au precizat organizatorii intr-un comunicat, potrivit AFP. Acestia nu au oferit detalii despre cauzele decesului. Tanarul, al carui…

- Bebe Rexha a dezvaluit, miercuri, pe contul ei de Twitter, ca sufera de tulburare bipolara. Cantareata americana, in varsta de 29 de ani, a marturisit ca nu se mai simte "rușinata" de suferința pe care o are și ca vrea sa fie acceptata așa cum este. Cantareața nominalizata la Grammy a trimis mai multe…