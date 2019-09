Stiri pe aceeasi tema

- O cantareața din Spania a murit dupa ce a fost lovit de artificiile folosite in timpul unui concert pe care il susținea in Las Berlanas, Avila, in noaptea de 1 septembrie. Artista, denumita Joana...

- O artista de muzica pop din Spania și-a pierdut viața din cauza unor efecte pirotehnice care au funcționat greșit pe scena pe care vedeta se afla in timpul unui spectacol, scrie dailymail.co.uk. Joana Sainz, in varsta de 30 de ani a fost lovita de o racheta pirotehnica in zona abdomenului…

- Un accident foarte grav a avut loc duminica seara in timpul unui concert in Spania, in orasul Las Berlanas. O dansatoare si cantareata pop a murit, dupa ce a fost lovita in stomac de un cartus pirotehnic.

- Un show pirotehnic a ucis o artista din Spania. Joana Sainz, in varsta de 30 de ani, a suferit rani grave pe scena, in timpul unui concert, și a murit apoi la spital. Tragicul eveniment s-a petrecut...

- Joana Sainz, de 30 de ani, a fost lovita in stomac de un cartus pirotehnic care explodat pe scena chiar in timpul reprezentatiei. Artista facea parte din Super Hollywood Orchestra. Accidentul s-a produs duminica in orasul Las Berlanas, aflat la nord-vest de Madrid la ora locala 2 a.m , relateaza…

- Bianca Rus susține ca Antonio este o persoana violenta, care bea foarte mult, motiv pentru care iși pierde cumpatul și ajunge sa fie agresiv cu cei din jur. "Vreau sa scot in evidența ca nu am aparut nicaieri, am spus ca nu vreau sa vorbesc, e viața mea, am trecut prin bune și rele. Nu mi-am…

- Un moment emotionant a avut loc in timpul concertului sustinut de DJ Don Diablo, la UNTOLD, in timpul noptii de sambata spre duminica, acesta dedicand o piesa Alexandrei, fata ucisa la Caracal. „Ne vei lipsi, nu vei fi uitata, oriunde ai fi", a fost mesajul rostit de pe scena Cluj Arena, in timpul concertului…

- Un barbat de 26 de ani a recunoscut ca a ucis-o pe Manuela Emilia Mustatea , tanara de 30 de ani gasita injunghiata in apartamentul sau din Bragadiru. Criminalul a spus ca a vrut sa-i ia acestea mașina, dar pana a plecat doar cu 150 de lei. Doua persoane au fost arestate, sambata, in legatura cu crima…