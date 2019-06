Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat luni ca tara sa isi va retrage militarii din Irak in iunie 2020 si ca trupele neo-zeelandeze desfasurate in Afganistan isi vor continua misiunea cel putin pana in decembrie anul viitor, transmit Reuters si dpa, relateaza Agerpres.Citește și:…

- Cel putin 14 civili, inclusiv sapte copii, au fost ucisi in raiduri aeriene care au avut loc in provinciile afgane Helmand (sud) si Kunar (est), a indicat Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA)...

- Doi militari din Batalionul 300 Protecția Forței "Sfântul Andrei", care se afla în misiune în Afganistan, au fost raniți luni, 6 mai, în jurul orei 2.35, ora României, în timp ce executau o misiune de patrulare interioara în Baza Aeriana Kandahar. Pe timpul…

- Primarul Jim Watson a decretat stare de urgenta in conditiile in care autoritatile se astepata ca nivelul apelor raului Ottawa, principalul afluent al fluviului Saint Lawrence, sa depaseasca in cursul acestui week-end maximul atins in timpul inundatiilor catastrofale din 2017 din estul Canadei, cele…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj de sustinere militarilor romani raniti in misiunea din Afganistan. Mesajul prim-ministrului: „Sunt alaturi de militarii romani raniti astazi in misiunea din Afganistan, care si-au pus vietile in pericol luptand pentru mentinerea pacii si securitatii internationale.…

- Cei patru militari romani raniti sambata in Afganistan – plutonierul Danut Dontu si caporalii clasa a III-a Cosmin-Catalin Goleanu, Cristian Gabar si Ionel Cristea – sunt in stare stabila si se afla internati la spitalul militar de tip ROL 3 al Bazei Aeriene Kandahar, informeaza Ministerul Apararii…

- Ministerul Apararii britanic a anuntat miercuri lansarea unei anchete dupa aparitia pe retelele sociale a unei inregistrari video in care soldati aflati in misiune in Afganistan se antreneaza tragand in portretul liderului opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, potrivit France Presse. 'Stim ca o inregistrare…

