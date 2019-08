Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 14 ani care lua primele lectii de sofat si-a lovit bunica cu masina si a omorat-o. O fata din California, SUA, a facut o greseala fatala la chiar prima ei ora de sofat, alaturi de tatal ei. Tanara a apasat din greseala pe pedala acceleratiei in timp ce incerca sa franeze. Rezultatul: masina…

- 'Scene pe care nu le-am vazut niciodata in trecut, cel putin nu in Guadalajara. Priviti aceasta grindina care seamana cu o cadere de zapada (...) S-ar zice ca a nins. Este incredibil', a declarat guvernatorul statului mexican Jalisco, Enrique Alfaro. In aceasta regiune din nordul Mexicului, in zilele…

- O femeie a murit joi, in urma unui accident produs in Pitesti de un sofer de 70 de ani care nu a acordat prioritate in intersectie. Victima, alaturi de alte doua femei si de sofer, se indreptau spre biserica.

- O tanara din Mexic a murit la 23 de ani. Aceasta a incetat din viața la spital dupa doua saptamani de chin. Aceasta a fost arsa de vie de cei cu care bause la o petrecere. Daniela N. a participat la o petrecere din localitatea Tlaxcala in data de 25 mai. Atunci, cei alaturi de care s-a imbatat, i-au…

- O femeie in varsta de 70 de ani din satul Oneaga, comuna Cristești, a fost gasita inecata in iazul din propria curte. Tragedia a avut loc in aceasta dimineațaa, a anunțat monitorulbt.ro. Nu se știe cum a ajuns batrana in iaz. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Pompierii, echipaje medicale și polițiști au intervenit pentru salvarea a doua persoane, în urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe Autostrada București – Constanța. Astazi, în jurul orei 8:30, în condițiile unui carosabil uscat, pe Autostrada A2,calea 1 (București-Constanța),la…

- Reprezentanți ai Salvamont și un echipaj SMURD au intervenit, sambata, in zona Piatra Secuiului, pentru salvarea unei femei, de 50 de ani, din Ungaria. Din nefericire, persoana respectiva nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Din primele informații, se pare ca femeii i s-a facut rau. Cauza exacta…