- Mihaela Radulescu il aduce pe Felix Baumgartner in Romania! Diva de la Monaco ( și-a facut acolo o casa de vis! ), jurat in show-ul “Romanii au talent”, al carui nou sezon, al optulea, incepe diseara la PRO TV, ne-a marturisit ca iubitul ei austriac, care a devenit o celebritate mondiala dupa ce a sarit…

- Cantaretele si trupele feminine au obtinut un numar semnificativ de premii miercuri, la Londra, in cadrul ceremoniei organizate de prestigioasa publicatie muzicala New Musical Express (NME), o tendinta apreciata de artistii prezenti la eveniment, in contextul valului de acuzatii referitoare la hartuire…

- Premiul national al Israelului pentru literatura, una dintre cele mai prestigioase distinctii culturale atribuite de acest stat, va reveni in 2018 scriitorului David Grossman, care critica in mod constant politica dusa de guvernul israelian fata de palestinieni, informeaza Reuters. David Grossman,…

- Compania aeriana Ryanair a anuntat lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. ”Noua rută vor fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale începând cu sfârşitul lunii octombrie şi este parte a programului…

- Rusia a emis, vineri, o avertizare de calatorie in care le recomanda cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, spunand ca Statele Unite urmaresc arestarea acestora in intreaga lume, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Antena Stars a acordat ”Premiile showbiz-ului romanesc” Publicul a votat si, astfel, au fost desemnati marii castigatori in cadrul unei gale pline de stralucire. ”Premiul de Excelenta” i-a fost acordat lui Horia Moculescu, iar cel care i-a inmanat trofeul a fost nimeni altul decat Cristi Minculescu.…

- Starul R&B Bruno Mars a castigat principalul premiu al celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy, duminica seara la New York, refuzandu-le rapperilor Kendrick Lamar si Jay-Z onoarea de a deveni primii artisti hip-hop care sa castige categoria Albumul anului dupa 14 ani, conform Reuters.Bruno…

- Cu o zi inainte de decernarea premiilor Grammy, rapperul american Jay-Z a vorbit, in cadrul unui eveniment desfasurat la New York la care participa nume importante din industrie, despre relatia sa tumultuoasa cu cele mai importante premii muzicale, la care artistii hip-hop sunt omisi cand vine vorba…

- Fondatorul Ikea, miliardarul Ingvar Kamprad, a decedat la varsta de 91 de ani, a anuntat duminica compania suedeza de mobila infiintata in urma cu jumatate de secol si renumita astazi in lumea intreaga, informeaza Reuters.

- Statele Unite considera Rusia responsabila pentru utilizarea armelor chimice in Siria, a afirmat sambata secretarul de stat american Rex Tillerson, citat de Reuters. "Armele chimice sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii in Siria', a afirmat oficialul american, in…

- "Planul rusilor nu este sa trimita aeronave" in Marea Britanie. "Insa gandesc urmatorul lucru: «cum putem provoca durere in Marea Britanie?». Sa provocam daune economice, sa distrugem infrastructura, sa provocam actiuni soldate cu mii si mii de morti, sa cream haos total in tara", a declarat Gavin…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Relatia speciala a Marii Britanii cu Statele Unite este la fel de stransa ca intotdeauna, a declarat premierul britanic Theresa May, adaugand ca va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump in cursul Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit agentiei de stiri Reuters. …

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat miercuri schita sa pentru un proiect de lege privint imigrantia pe care il va promova saptamana viitoare, spunand ca doreste sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru constructia zidului de la granita cu Mexicul, relateaza Reuters.

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat luni noul sediu de un miliard de dolari al ambasadei americane la Londra, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a criticat mutarea reprezentantei diplomatice, invocand o tranzactie proasta a administratiei Barack Obama, transmite Reuters.…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur". Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare…

- Kaufland aniverseaza 50 de ani de la deschiderea primului sau magazin din Europa printr-o ampla campanie de reduceri, oferte speciale si premii inedite. Premiul cel mare poate aduce unui client Kaufland o excursie pe an timp de 7 ani, pe 7 continente. Premiile secundare constau intr-o excursie pe an…

- Jucatorii echipei FCSB, Denis Alibec, Constantin Budescu si francezul Harlem Gnohere, au fost nominalizati la titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2017 din Romania, in cadrul Galei AFAN (Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania), care va avea loc duminica. Performerii…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al Sindicatului Equitas, din cadrul Penitenciarului de Femei de la Targșor, pe langa multele dificultați cu care se confrunta angajații instituției – una dintre ele fiind lipsa cronica de personal – , o mare problema pentru angajați o reprezinta faptul ca, in contextul…

- Proprietarii de mașini vechi primesc o veste proasta in 2018. O noua lege care ii va afecta pe toți a aparut in Monitorul Oficial, efectele acesteia intrand in vigoare pe 20 mai, potrivit bugetul.ro.La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), autoturismele vor trece sau nu de verificare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Lipsa locurilor de parcare e o problema peste tot prin marile orașe, dar mai nou pare o problema și pe drumurile de la țara, mai ales atunci cand orașenii cu prorpiul cod rutier cuceresc zone noi unde vor sa-și faca simțita prezența cu orice preț.

- Turcia va aduce in atentia Adunarii Generale a ONU rezolutia prin care se solicita SUA sa-si retraga declaratia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Rezolutia a fost introdusa luni in…

- Reforma justiției starnește revolte. De exemplu, magistrații din Nisporeni vor trebui sa vina la munca la Ungheni, oraș situat la 40 de kilometri distanța, nisporenenii nu vor sa accepte situația.

- In fiecare an Statul Major General al Armatei Romaniei acorda premiile revistei Gandirea militara romaneasca, celor mai valoroase lucrari din domeniul stiintei militare, editate in anul precedent. Premiile poarta denumirea unor importante personalitati militare romane.

- O capsula cu trei astronauti din SUA, Rusia si Italia, care au venit de pe Statia Spatiala Internationala a aterizat joi in Kazahstan dupa o misiune de cinci luni, transmite Reuters. Naveta i-a readus pe Pamant pe Randy Bresnik (NASA), Sergey Ryazanskiy (Romscosmos) si Paolo Nespoli (Agentia Spatiala…

- Filmul ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'' si serialul ''Big Little Lies'' au obtinut cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 24-a editie a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild Awards), care va avea loc pe 21 ianuarie, potrivit Reuters si Hollywood…

- Sambata, 09.12.2017, s-a desfașurat editia a XVII- a a Festivalului National al Obiceiurilor și al Datinilor de Iarna. Sala Balada a fost plina de spectatori care au venit sa se bucure de prestația celor noua ansambluri participante din toata tara. Juriul, alcatuit din specialiști din…

- Eleva a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Targu Jiu, participanta in Tabara Meseriașilor din Țara lui Andrei, s-a numarat printre premianții Galei de 10 ani de CSR. „Patricia Barsn, participanta in Tabara Meseriașilor din Țara lui Andrei, ediția 2016, a primit Premiul…

- Curtea Suprema din SUA i-a dat dreptate lui Donald Trump și a decis ca hotararea președintelui de a interzice calatoria cetațenilor din șase țari musulmane in Statele Unite este legala și poate fi pusa in aplicare imediat, scrie Reuters. Instanța, formata din noua membri, a admis cererea administrației…

- Cantaretii Lionel Richie, Gloria Estefan, rapperul LL Cool J, producatorul de televiziune Norman Lear si dansatoarea Carmen de Lavallade au fost premiati duminica la gala Kennedy Center Honors, in absenta presedintelui Donald Trump, potrivit Reuters.Citeste si: Lovitura DURA din partea lui…

- In absența notabila a președintelui Donald Trump, Centrul Kennedy i-a premiat duminica pentru activitatea lor artistica pe cantareții Lionel Richie și Gloria Estefan, rapperul LL Cool J, producatorul de televiziune Norman Lear și dansatoarea Carmen de Lavallade, relateaza Reuters. Premiile,…

- PREMII…Trupa de teatru a Liceului Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, condusa de doamna profesoara Mihaela Claudia Liteanu, a obtinut o noua confirmare a valorii si a talentului componentilor sai – elevi de gimnaziu si de liceu (in principal de la profilul bilingv – limbi moderne): premiul I si premiul…

- Hipodromul Ploiesti a gazduit, duminica, o noua reuniune oficiala de trap, in cadrul careia au avut loc cinci curse, cu „main event” Premiul de Toamna, intrecere cu nu mai putin de zece cai la start. Cursa zilei a fost extrem de interesanta si a avut in prim-plan trei armasari – Badie VF, Beatrice VF…

- Curtea de Apel din Praga a decis vineri in favoarea extradarii in SUA a cetațeanului rus Evgheni Nikulin, acuzat de justiția americana de atacuri informatice care au vizat intre altele rețeaua LinkedIn, transmite Reuters citand agenția de presa ceha CTK. Decizia de vineri o confirma pe cea…

- Cu mai puțin de 48 de ore inainte de a deceda, Stela Popescu participase la o gala mondena unde a primit premiul pentru ”Femei de Succes 2017”. Cel care i-a inmanat premiul a fost Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, iar acesta ne-a precizat ca inca din seara aceea i s-a parut ca Stela…

- Șase avioane de vanatoare invizibile F-22 Raptor vor lua parte, la inceputul lunii viitoare, la un exercițiu regulat al forțelor americane și sud-coreene, a anunțat vineri un oficial al ministerului Apararii de la Seul, citat de Reuters. Evenimentul, intitulat "Vigilant Ace", va…

- Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces prematur și boli de inima decat cei care se abțin, au declarat miercuri oamenii de știința, relateaza Reuters.Citeste…

- Prezenta unor barbati inarmati pe strazile capitalei regiunii separatiste Lugansk este o tentativa de ”lovitura de stat” a unui sef al politiei locale destituit din functie, a declarat miercuri ”presedintele” ”republicii populare Lugansk” (LNR) Igor Plotnitki, relateaza Reuters.Plotnitki l-a…

- Trei angajati militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoteau pe presedintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marti cotidianul Washington Post, citat de Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei ofiteri…

- Premierul libanez Saad Hariri a anuntat miercuri ca si-a amanat demisia la cererea presedintelui tarii, Michel Aoun, in vederea mai multor consultari, relateaza agentiile dpa, Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro. ''Mi-am prezentat astazi demisia presedintelui Aoun. Mi-a cerut sa mai astept,…

- Trei angajați militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoțeau pe președintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marți cotidianul Washington Post, citat de Reuters și EFE. Cei trei ofițeri ai armatei,…