Iubitorii de caini Corgi, rasa preferata a reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, au la dispozitie un nou loc de intalnire, un local deschis in Shanghai, al carui decor se inspira din aspectul inedit al acestui patruped, relateaza vineri AFP. Localurile cu pisici nu mai reprezinta de mult timp o noutate in China, acestea fiind cautate in special de persoanele care nu detin astfel de feline, dar care doresc sa se bucure de prezenta lor in timp ce isi beau cafeaua. Incepand din acest an, o astfel de oportunitate a devenit posibila si pentru persoanele care…