- Colegiul „B. P. Hasdeu” a primit diploma de excelenta din partea Facultatii de Energetica din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti. Distinctia vine dupa ce buzoianca Miruna Castravete, absolventa a Colegiului Hasdeu, a finalizat studiile Facultatii de Energetica ca sef de promotie la specializarea…

- Fosta membra a trupei „Undercover” pentru mai bine de 6 ani, Claudia Popina este una dintre concurentele calificate la etapa viitoare de la Vocea Romaniei. Buzoianca in varsta de 28 de ani, absolventa a Colegiului Hasdeu, a cantat piesa „Don` Be So Hard on Yourself”, a lui Jess Glynne, și a reușit sa…

- Dora Gaitanovici a bifat o noua experienta deosebita, odata cu evolutia pe scena Festivalului International „Cerbul de Aur”. Buzoianca de 18 ani a concurat impotriva a 15 artisti din strainatate si a doi din Romania si a obtinut performanta ca la cel mai important festival din cariera sa de pana acum…

- UPDATE O femeie a fost aruncata din mașina in urma impactului și a decedat. Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in zona Comisoaia, in care au fost implicate doua autovehicule. Din primele date, trei persoane au fost ranite, una mai grav. In acest moment se efectueaza manevre de resuscitare…

- A devenit cunoscut dupa aparitia in show-ul de televiziune „Burlacul”, in cadrul caruia mai multe fete s-au luptat pentru a-l cuceri. La trei ani de la respectiva emisiune, modelul Andrei Andrei a ajuns in fata altarului, iar cea care i-a cucerit inima este o buzoianca. Este vorba despre Flori Nicolaescu,…

- Muzeele reprezinta oglinda in care un popor se poate recunoaste pe sine insusi. Cu cat sunt mai variate tematic, cu atat mai mult izbutesc sa reflecte o infatisare mai apropiata de realitate. Am ales sa merg in vizita la Muzeul Judetean Buzau incercand, de aceasta data, sa il privesc nu prin ochii unui…

- • Ramniceanca si-a incercat norocul pana acum la “Romanii au talent”, a cantat recent la Ambasada Frantei la Bucuresti si a avut un recital la Festivalul de la Cannes Activitate intensa pentru frumoasa talentata originara din Ramnicu Sarat! Gratie managerului sau, Alan Al Hatch, Doinita Ionita a intrat…

- Trofeul grupei, Trofeul „Pitic”, Trofeul Juriului și Marele Trofeu, toate au fost adjudecate, in cadrul Festivalului Național „Dracula Music Contest“, de micuța buzoianca in varsta de 8 ani, Roberta Porumboiu! Buzoianca a primit aprecieri și cuvinte de susținere in cadrul festivalului de la Bran, de…