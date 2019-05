Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs intr-o casa din localitatea Topraisar, in urma unui incendiu, și o persoana a decedat și o alta a fost grav ranita. Pompierii au intervenit de urgența și au gasit una din victime carbonizata. Cealalta persoana ranita a fost preluata de echipajele SMURD. Potrivit Inspectoratului…

- Un barbat a fost ranit dupa ce caruta in care se afla, condusa de un barbat beat, s-a izbit intr-un tractor.Luni, in jurul orei 20.26, un barbat de 44 ani, din comuna Arbore, sat Clit, conducea un atelaj hipo pe DC 43, in afara localitații Clit, catre comuna Arbore.Dupa ce a ieșit din localitatea ...

- Un barbat a fost ranit dupa ce o butelie a explodat intr-o casa din comuna gorjeana Bengesti Cioca, victima fiind transportata la spital de catre rude. Din primele informatii, deflagratia s-a produs din cauza unei acumulari de gaze, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentatilor Inspectoratului…

- Incendiu de vegetație in comuna argeșeana Malureni! Pompierii argeșeni intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in comuna argeșeana Malureni, sat Bunești. Din pacate, un barbat de 88 de ani a suferit arsuri la nivelul feței și atac de panica. Batranul va fi preluat…

- Weekend incendiar pentru pompierii teleormaneni – 32 de intervenții in doar doua zile in Eveniment / on 11/03/2019 at 11:41 / Pompierii militari teleormaneni au avut, la propriu, un weekend incendiar, fiind solicitați sa intervina la un numar de 32 de incendii in zilele de sambata și…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pe strada Egretei din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o explozie a avut loc intr un apartament. "10 pompieri cu 2 autospeciale de stingere…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit in urma unui accident, intr o comuna din judetul Olt.Pompierii SMURD Bals si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Olt au intervenit noaptea trecuta pe Drumul Judetean 643, in comuna Iancu Jianu, la un accident rutier cu doi pietoni, transmite ISU Olt.Echipajele…

- Un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș au intervenit in municipiul Curtea de Argeș, strada Corbenilor, acolo unde ...