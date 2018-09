Stiri pe aceeasi tema

- Ciulinul, aparent cea mai neprietenoasa buruiana, are uimitoare proprietati tonice, detoxifiante, antioxidante, imunostimulatorii, hepatoprotectoare si regeneratoare la nivel hepatic, ceea ce-i confera plantei multiple indicatii terapeutice.

- Nicu Maharu a ajuns de nerecunoscut din cauza bolii grave cu care a fost diagnosticat! Mai slabit și fara par in cap, celebrul interlop care s-a iubit cu Simona Sensual nu poate renunța insa la vechile lui obiceiuri! Chiar daca lupta cu boala, nu zice pas nici petrecerilor, nici nopților albe. (Promotiile…

- Victoria Mitrea, din București, sufera de cataracta și ne intreaba daca operația, inclusiv cristalinul, se deconteaza de catre Casa de sanatate. RASPUNS: In Romania, se fac anual circa 55.000 de operații de cataracta. Potrivit legislației, orice persoana care este asigurata la sanatate poate solicita…

- Bei cafea? Cercetatorii spun ca vei trai mai mult. Cel putin asta sustine un studiu recent: consumul de cafea este asociat cu un risc scazut de moarte prematura ( la varste tinere). Si se pare ca nu ar conta cantitatea, sau daca e decofeinizata...

- Unul dintre cele mai importante lucruri pe care este bine sa le faca un crestin in fiecare zi este sa se roage. Rugaciunea este dialogul omului cu Dumnezeu, atunci cand fiecare trebuie sa multumeasca pentru ce a primit si sa se roage pentru sanatate.

- Dependenta de jocuri video a fost inclusa de curand de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, in aceeasi categorie cu dependenta de cocaina sau cu cea de jocuri de noroc. Mai exact, in cea de-a 11-a editie actualizata a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor…

- Regina Elisabeta a fost nevoita sa renunțe la un eveniment important astazi, din cauza faptului ca se simte obosita și ieșita din forma. Un purtator de cuvant al Palatului Buckingham a spus: "Regina...

- O mare parte din acidul uric este dizolvat in sange, fiind filtrat de rinichi și apoi eliminat prin urina și fecale. Acidul uric in exces in sange incepe sa se acumuleze sub forma de microcristale de urat ce se depun la nivelul articulatiilor, declansand guta sau incarca aparatul renal, producand…