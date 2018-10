Stiri pe aceeasi tema

- O crima absolut șocanta a avut loc in Bolivar County, in Mississippi, Statele Unite. O bunica si-a ucis cu sange rece nepotica de numai un an, iar apoi a aruncat-o in cuptor. Femeia a ramas acasa sa aiba grija de micuta, dar un apel la numarul de urgenta al Politiei a scos la lumina crima […] The post…

- O crima oribila s-a intamplat in Bolivar County, Mississippi. Investigatorii spun ca este neclar daca fetița era moarta atunci cand a fost bagata in cuptorul incins. „Un membru al famili...

- Crima oribila s-a intamplat in Bolivar County, Mississippi. Investigatorii spun ca este neclar daca fetița era moarta atunci cand a fost bagata in cuptorul incins. Șeriful Kelvin Williams a declarat pentru WTVA ca bunica este chestionata cu privire la moartea copilului de 1 an și 8 luni, potrivit mirror.co.uk.…

- Inca un caz socant, in care o bunica ajunge victima furiei propriului nepot, ajunge in atentia autoritatilor si a opiniei publice deopotriva. Femeia in varsta de 65 de ani a ajuns pe mana medicilor de la un spital oradean, cu mai multe leziuni provocate prin injunghiere. Ulterior s-a aflat ca victima…

- Caz tulburator, la Oradea. O femeie in varsta de 65 de ani a ajuns in stare foarte grava la spital, dupa ce a fost injunghiata, se pare, chiar de nepoata ei, o copila in varsta de numai 13 ani.“Victima cu plagi injunghiate torace posterior, stabila hemodinamic si respirator, internata la sectia…

- Florina Anghel, nepoata lui Bercea Mondial, a fost plasata sub control judiciar, sambata seara, de catre magistratii Judecatoriei Caracal, dupa ce ar fi accidentat cu masina un copil de patru ani si ar fi fugit de la locul faptei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Deși spunea, la un moment dat, ca are profit de sute de mii euro din afacerile pe care le administreaza, Oana Zavoranu este acuzata de un lucru revoltator. (Reduceri mari la jocuri PC) Zavo și-ar fi abandonat bunica de 94 de ani la azil și nu ar mai fi platit taxa de vreo șapte luni, […] The post Oana…