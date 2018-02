Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va face public “cel mai mare set de sanctiuni din istorie” pentru Coreea de Nord, care vizeaza 56 de nave si companii de transport maritim, scrie BBC, citat de News.ro . “Astazi anunt ca lansam cel mai mare set de sanctiuni din istorie pentru regimul nord-coreean”,…

- Exista o vorba veche care spune ca „Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga in traista”. Proverbul li se poate aplica si celor care doresc sa demareze o afacere. In ultima vreme s-au anuntat tot mai multe lansari de proiecte care ofera finantari de zeci de mii de euro pentru cei care vor sa devina…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care modifica…

- Vedeta finlandeza de Formula 1™ Valtteri Bottas ne arata de ce Finlanda este pe primul loc la invațamantul primar 15 februarie 2018 - Valtteri Bottas, pilotul echipei Mercedes-AMG Petronas Motorsport, este protagonistul unui nou videoclip produs de Epson, pentru a evidenția importanța tehnologiei interactive…

- In perioada 14- 16 februarie se va desfasura un transport cu depasiri (agabaritice) pe traseul: Buzau - DN2B - DN2 - Urziceni - DN2A - Slobozia - DN2A - Tandarei - DN2A - Harsova - DN2A - Ovidiu - A4 - Constanta Poarta 7.

- Finlanda si-a crescut numarul de milionari, dupa ce un grup de cinci persoane a castigat la loteria pan-europeana EuroJackpot impresionanta suma de 90 de milioane de euro (110 milioane de dolari), informeaza sambata DPA. Daca potul va fi impartit in mod egal intre cei cinci norocosi, fiecare dintre…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Raportul anual care analizeaza situația democrației in lume arata faptul ca, pe ansamblu, statele analizate au devenit mai puțin democratice decat in urma cu un an. Indexul Anual al Democrației prezinta doar 19 state ca fiind democrații in adevaratul sens al cuvantului, dintr-un total de…

- Canon Europe a anuntat astazi lansarea modelului LEGRIA HF G26, o camera video Full HD care vine în întâmpinarea nevoilor videografilor entuziasti si care inspira încredere atunci când înregistreaza. Filmarea cunoaste acum un alt nivel, datorita camerei video…

- O bufnița i-a dat mari batai de cap poliției rutiere din Finlanda. Pasarea s-a așezat in fața unei camere de supraveghere a traficului rutier.Dispozitivul de monitorizare este amplasat inaintea unui tunel din centrul orașului finlandez Tampere.

- Finlandezii au inceput sa voteze duminica in primul tur al alegerilor prezidentiale care ar urma sa fie castigat de liderul in exercitiu Sauli Niinisto, un conservator pragmatic proeuropean care s-a distins prin gestionarea eficienta a relatiilor cu Washingtonul si Moscova, relateaza AFP. …

- Agentia de Logistica (DLA) din cadrul Pentagonului vrea sa afle capacitatile de infrastructura existente in prezent in cinci tari din centrul, estul si nordul Europei, si anume in Belarus, Finlanda, Polonia, Republica Moldova si Ucraina.

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite zone ale capitalei nipone,…

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni, informeaza AFP. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite…

- PROIECTELE PRIMARIEI VASLUI INVESTITII… Municipiul Vaslui va suferi mai multe modificari, in acest an. Bugetul primit de la Guvern, de aproape 50 milioane lei, este bun, insa insuficient la cate nevoi are orasul, spune primarul Vasile Paval. “Voi cauta bani in continuare, voi merge pe proiecte cu fonduri…

- China a trimis o pereche de ursi din specia panda urias in Finlanda. Animalele au fost imprumutate pentru 15 ani, in urma unui acord incheiat intre autoritatile celor doua state.Animelele vor fi duse la gradina zoologica din orasul Ahtari, situat la 330 de kilometri de Helsinki.

- Suedia se pregateste sa editeze un manual de informare a publicului despre masurile pe care trebuie sa le ia in cazul izbucnirii unui razboi, in timp ce ia amploare dezbaterea nationala despre reactia la amenintarea din partea Rusiei. Brosura, care va fi trimisa la 4,7 milioane de adrese, va informa…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat, marti, ca subventia acordata fermierilor din bugetul national pentru culturile amplasate pe teren arabil in anul de cerere 2017 a fost stabilita la 16,0078 de euro/hectar, plafonul total alocat acestui sprijin – Ajutorul National Tranzitoriu…

- Agenția pentru Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) Salaj atrage atenția potențialilor beneficiari sa se grabeasca și sa solicite, respectand termenele impuse de lege, aceasta forma de sprijin direct in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – >. Beneficiarii plaților pentru bunastarea animalelor…

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) sustin ideea ca, la orele de pregatire teoretica si practica pentru obtinerea permisului de conducere auto, sa fie predata si modalitatea de utilizare a aplicatiilor inteligente de tip ITS (Sisteme Inteligente de Trafic), intrucat…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este in crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate in urma analizelor de laborator in Canada incepand de sambata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata de Xinhua. Nivelul de…

- In ședința de Guvern de ieri, 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. Suma se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului…

- ADR Sud Muntenia a obținut finanțare nerambursabila pentru un nou proiect european! Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția, in calitate de partener, impreuna cu Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea…

- Potrivit concluziilor unui studiu, nivelul de inteligenta din tarile europene avansate industrial se confrunta cu un declin in ultimele decenii, pe primul loc in lista fiind Marea Britanie si Scandinavia – Danemarca, Norvegia, Finlanda si...

- Compania Black Sea Oil amp; Gas si a propus ca, in 2019, sa demareze productia de gaze la perimetrele XV Midia si XIII Pelican, situate pe platforma continentala a Marii Negre. In acest sens, Black Sea Oil amp; Gas SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru…

- Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului Constanta organizeaza cincurs pentru ocuparea unor functii publice vacante: o functie de consilier juridic clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Economic, Juridic, Reusrse Umane si Administrativ.…

- „Am facut Revelionul la Viena, a fost superb, l-am facut intr-un palat si la propriu, si la figurat. Am fost cu o gasca mare de prieteni. Am fost la un bal vienez, cu o prietena de-a mea am dansat. Costa… depinde cu cat timp inainte rezervi, eu am rezervat cu mult timp, mi-am dorit sa petrec…

- Designerul Catalin Botezatu a povestit despre cum și cu cine a peptrecut de sarbatorile de iarna. Catalin Botezatu a fost unul dintre cei mai de succes manechini din țara noastra in tinerețe . Acum designer, Catalin Botezatu, care a dezvaluit care a fost cea mai scurta iubire a sa , calatorește foarte…

- Adriana Bahmuteanu a inceput anul cu un anunt-soc! Vedeta si-a dat demisia de la Antena Stars si se retrage, cel putin temporar, din televiziune. Potrivit unor surse, se pare ca vedeta are motive intemeiate pentru care a luat aceasta decizie radicala. Ea are probleme de sanatate si nu mai poate continua…

- Adelin George Vlai, avocatul trimis in judecata pentru trafic de influenta si uz de fals, va fi judecat intr-un nou dosar. De aceasta data, este vorba despre infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Pe rolul Curtii de Apel Timisoara a fost inregistrat un dosar in care Adelin Vlai este acuzat de conducerea…

- Angajații poliției din Moscova cauta un barbat sub masca unui casier-operator care a furat o geanta cu un milion de dolari, transmite Agenția TASS, citind Serviciul de presa al Poliției capitalei ruse. Doua victime s-au adresat poliției joi. Ele au relatat despre un escroc care lucra intr-o cladire…

- Sorin Chinde, directorul Grup Feroviar Roman, liderul pieței de transport feroviar din Romania va vorbi despre rețeta uneia dintre cele mai de succes firme romanești, care a reușit sa se extinda și peste hotare. Directorul GFR va vorbi despre climatul de afaceri din Romania, despre ultimele…

- Peste 100 de aparatori ai drepturilor omului si lideri comunitari au fost asasinati in 2017 in Columbia, dupa semnarea unui acord de pace istoric cu gherila FARC (Fortele Armate Revolutionare din Columbia) in noiembrie 2016, a indicat miercuri ONU, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit unui…

- Scrisoriile celor mici ce urmeaza sa fie trimise catre Mos Craciun vor ajunge cu bine la destinatie si chiar vor primi raspuns.Casa lui Mos Craciun se afla in Laponia, care se intinde pe suprafata a patru tari: Norvegia, Suedia, Finlanda si Rusia.

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-un imobil din orașul Jecheon, situat in centrul Coreei de Sud. Potrivit pompierilor, cel putin 29 de persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, relateaza AFP, citat de News.ro . Incendiul a izbucnit catre ora locala 16.00 (9.00, ora Romaniei) intr-o cladire de opt…

- Un soldat nord-coreean a dezertat joi in Coreea de Sud traversand Zona Demilitarizata (DMZ) care separa cele doua state, focuri de arma facandu-se auzite apoi de ambele parti, informeaza Yonhap, citand armata sud-coreeana.Soldatul, de "rang inferior", a aparut in fata unui post de garda…

- Un sofer de taxi suspectat ca a ucis-o pe o britanica ce lucra la ambasada tarii sale la Beirut a fost arestat luni de catre fortele de securitate libaneze, potrivit agentiei oficiale libaneze ANI, relateaza AFP. Rebecca Dykes a fost gasita moarta sambata seara, pe marginea unei autostrazi, la nord…

- Mai multi apropiati ai manelistului au intervenit in emisiunea “Agentia VIP” de pe Antena Stars si si-au exprimat opiniile in legatura cu plecarea Roxanei Dobre de acasa. Eugen Dragoi a facut niste dezvaluiri uimitoare despre relatia celor doi.

- Finlanda va parasi Uniunea Europeana si se va pozitiona ca Elvetia pentru a isi proteja independenta, in cazul in care Laura Huhtasaari, candidatul prezidential din partea partidului eurosceptic Adevaratii Finlandezi, va castiga alegerile din luna ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Doi jurnalisti de la Reuters au disparut in Myanmar, iar presa locala sugereaza ca acestia au fost retinuti de politie, scrie BBC. Agentia internationala de stiri a declarat pentru BBC ca fac tot...

- Un sofer inconstient a provocat un carambol, dupa o sicanare in trafic in statiunea Mamaia. Totul a fost surprins de o camera video instalata la bordul uneia dintre masinile implicate. Tanarul care intra pe sensul de mers al altui sofer, ii franeaza brusc in fata, taie linia dubla continua, patrunde…

- Agenția „Molsilva” anunța ca va scoate in vanzare, de la mijlocul lunii decembrie, 58 de mii de brazi crescuți in pepinierele din R. Moldova, cu zece mii mai mulți decat in anul trecut. Dintre aceștia, 56 de mii sunt molizi și 1 600 - pini, iar 3 100 - verticele. Inalțimea unui pom de Craciun variaza…

- Artista Ana Mardare și-a amintit de momentele extrem de grele prin care a trecut dupa ce, in urma cu un an, a suferit o operație pe creier. Ana Mardare, care anul trecut a fost in coma , este o tanara care a participat in prima ediție a show-ului „Vocea Romaniei”. La acea vreme, juriul era format din…

- NokianTyres anunța astazi ca BMW Group a ales anvelopa de iarna Nokian WR D4 ca echipament original pentru modelul BMW X1. Modelul SAV (SportsActivityVehicle) al producatorului german de automobile va fi echipat cu anvelopa Nokian WR D4 in dimensiunea 225/55 R17 97H. Anvelopa Nokian WR D4 este o anvelopa…

- Agentia de presa rusa Rosbalt anunta ca pe numele liderului PDM, Vlad Plahotniuc, a fost deschis un dosar penal pentru „omor cu deosebita cruzime”. Sursele agentiei sustin ca democratul ar fi comis cel putin doua omoruri si ca acesta ar face parte dintr-o grupare organizata, motivata de ura politica,…

- Relațiile de cooperare moldo-franceze in dezvoltarea domeniului transplantului in țara noastra vor prospera. Și asta datorita unui acord de colaborare trilateral dintre Agentia de Biomedicina din Paris, Franta, Agentia de Transplant a Republicii Moldova si Ambasada Frantei la Chisinau, semnat la 30…

- Foarte mulți șoferi din intreaga lume și-au instalat camere video pe bordurile mașinilor, tocmai pentru a surprinde momente din trafic. Insa, unele dintre aceste momente sunt absolut șocante și te lasa fara cuvinte. Un videoclip publicat pe Youtube i-a uimit pe toți cei care l-au vizualizat. Un urs…

- Agentia nationala de presa din Ungaria, MTI, a lansat de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, un flux de stiri in limba romana, ca urmare a "numeroaselor solicitari sosite din Transilvania si pentru o informare cat mai credibila", dupa cum anunta agentia vineri.

- Cu cat au un automobil mai scump, cu atat romanii cred ca au mai multe drepturi. Șoferul unui BMW nu a vrut sa urmeze instrucțiunile unui polițist și a fost aproape sa-l calce pe agent. Incidentul a avut loc in Bihor și a fost filmat de un alt participant la trafic care a explicat situația…