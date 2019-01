Stiri pe aceeasi tema

- O bufnita mare, denumita stiintific Bubo bubo, care a fost capturata si dusa la Gradina Zoologica din Amsterdam, dupa ce a atacat mai multe persoane intr-un parc, a ajuns la Gradina Zoologica din Targu Mures, acolo unde mai exista inca doua exemplare similare. "A ajuns la noi pentru ca…

- In 2019, iubitorii de pasari din Romania vor celebra cucuveaua. Anume aceasta pasare a fost aleasa sa reprezinte Romania in anul 2019. Cucuveaua este o bufnița de talie mai mica (23–27 cm), cu un penaj cenușiu deschis, avand ochii (irisul) de culoare galbena. Timp de o luna, toți cei care au dorit…

- Compania aeriana olandeza KLM a decis sa anuleze 159 de zboruri europene programate pentru ziua de marti, 8 ianuarie, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam. Motivul il constituie furtuna care este programata sa loveasca, maine, Olanda. Astfel, din cauza vantului puternic preconizat "va fi…

- Concertele Stagiunii „Cartografii sonore” din aceasta toamna continua cu un eveniment special programat marți, 27 noiembrie, de la ora 18:00 la Muzeul Național al Harților și Carții Vechi (Strada Londra nr. 39). Evenimentul face parte din proiectul „100 de ani in 100 de concerte” derulat de UCIMR pentru…

- Romania ocupa primul loc in UE privind procentajul populatiei care traieste in locuinte proprietate-personala. Potrivit BBC, tara noastra ar detine locul 1 in lume. Doar 4% dintre locuitorii Romaniei aveau, in 2016, statut de chiriasi, mult sub media din UE, de 30,7%. Comparativ, 48,3% dintre germani…

- Miercuri, 14 noiembrie, ora 19.00, la Filarmonica Banatul, va avea loc un concert minunat, marca SoNoRo, RHAPSODIE ROUMAINE – LES MESSAGERES! „Mesageri ai spiritului romanesc, George Enescu și a sa Rapsodie Romana au purtat in toata lumea o parte din spiritul nostru național, sublimat in emblematica…

- O știre falsa a provocat un șoc in randul fanilor lui Ionut Dolanescu si Maria Ciobanu. Un site obscur a dat informația conform careia acestia au murit. Un site obscur anunta moartea lui Ionut Dolanescu si a Mariei Ciobanu intr-un accident de masina care a avut loc la iesirea din Bucuresti. Pe site-ul…

- Un tanar de 20 de ani a șocat și a ingrozit Braila. A injunghiat, a intrat in plin in mulțime cu o mașina furata și a ales, probabil nu intamplator, un loc unde știa ca sunt mai mulți oameni, transformand o zi dintr-un oraș de obicei liniștit, intr-una neagra. Marius Valentin Parfenie a vazut pe un…