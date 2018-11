Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca persoanele private de libertate pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, informeaza Agerpres.Proiectul de lege modifica art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002…

- Comisiile juridica si de aparare ale Camerei Deputatilor au adoptat raport favorabil cu amendamente la Legea pentru declasificarea deciziei CSAT 17/2005, una dintre prevederi fiind desecretizarea tuturor protocoalelor SRI cu institutiile statului roman. Votul, posibil in plenul de miercuri.

- In aceasta saptamana, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect foarte important pentru viitorul țarii, pentru securitatea energetica: Legea offshore. Au fost inregistrate in favoarea acestui act normativ 170 voturi pentru și doar 3 impotriva, plus o abținere. Legea aduce o serie de clarificari…

- Contactat de DCBusiness, deputatul UDMR, Szabo Odon, a declarat ca formatiunea maghiara nu poate fi de acord ca statul roman sa primeasca doar redeventa din exploatarea gazelor. Pe ce se bat politicienii și care este adevarata miza aflați pe DCBusiness

- In prezența catorva zeci de locuitori ai comunei, precum și numeroși oaspeți din mediul academic și literar, profesorul Eugen Negrici și-a lansat volumul „Omul din Castranova“, o cartea construita pe povestea reala a unui soldat roman, originar din Castranova, ...

- Barbatul este domiciliat in județul Timiș, iar sambata dimineața s-a prezentat in Vama Jimbolia pentru efectuarea formalitaților la frontiera. Pe langa documentele lui, oamenii legii au cerut la control și actele mașinii, iar atunci au aflat ca autovehiculul era dat in urmarire internaționala…

- Mii de copii morți de la „Orfelinatul groazei” din Siret sunt ingropați in „Cimitirul inocenților”, care acum e plin de balarii. 1.500, din care 340 numai in intre 1980-1989. Acestea sunt cifrele oficiale referitoare la numarul de copii care au murit in cumplitul „orfelinat al groazei” de la Siret,…

- Politistii clujeni desfasoara cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de braconaj, uz de arma fara drept si tainuire în cazul a patru barbati din comunele Gilau si Maguri Racatau, judetul Cluj.”La data de 31 august a.c., politistii Servicului Arme, Explozivi si Substante…