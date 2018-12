Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi sarbi au fost depistați in timpul unui control la o societate comerciala de pe raza județului Timiș. Oamenii legii au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii muncii ilegale a cetațenilor straini pe raza județului. „Astfel, in urma controlului efectuat la o societate…

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al județului Timiș au desfasurat miercuri, 28 noiembrie, o acțiune pe linia prevenirii și combaterii muncii ilegale a cetatenilor straini, pe raza orașului Buziaș. Astfel, in urma controlului efectuat la o societate…

In data de 15.11.2018, in jurul orei 22.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor...

- Patru albanezi care incercau sa ajunga din Serbia, prin Romania, intr-un stat din vestul Europei au fost opriti de politistii de frontiera la granita, in Timis. Oamenii legii i-au predat autoritatilor sarbe in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor. „In data de 14.11.2018, in jurul…

- Doi straini carora le era interzisa intrarea in Spațiul Schengen au fost prinși de polițiștii de frontiera in Timiș, in apropierea graniței cu Serbia. Barbații au fost reperați in localitatea Comloșu Mare, ieri, in jurul orei 17:30. Au fost luati la intrebari de oamenii legii din cadrul Sectorului Poliției…

Noua cetațeni irakieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Serbia au fost prinși de cadre ale Sectorului poliției de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera...

Nerespectarea legii poate deveni materie de studiu in școala din Dudeștii Vechi.