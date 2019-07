Stiri pe aceeasi tema

- O mașina-capcana a explodat la intrarea in sediul poliției din orașul Kandahar din sudul Afganistanului, a declarat joi un oficial din cadrul poliției, potrivit MEDIAFAX.Momentan nu se cunoaște daca incidentul s-a soldat cu victime. Citește și: Gabriela Firea arunca bomba: Analizez…

- Chiar daca s-a retras din fotbal, Ronaldinho (39 de ani) ar putea reveni pe gazon, la o echipa profesionista. Sud-americanul, castigator al Balonului de Aur in 2005, a fost ofertat de o multipla campioana a Maltei, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Gabriela Firea arunca bomba: Analizez și o…

- FC Voluntari a anuntat, joi, ca jucatorul grec Athanasios Papazoglou, care a jucat ultima data la FC Dinamo, va evolua, in sezonul 2019-2020, pentru echipa ilfoveana, potrivit news.ro.Athanasios Papazoglou este un atacant in varsta de 31 de ani, care a inceput fotbalul profesionist la Aris…

- Exemplarul a fost descoperit pe insula Mabul, in largul partii malaeziene a insulei Borneo, printre cei 90 pui de testoasa care s-au nascut recent intr-un cuib.Era o creatura "absolut fascinanta", povesteste biologul marin David McCann, angajat al SJ SEAS, o organizatie de conservare a…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a avut o discuție cu președintele interimar al PSD, Viorica Dancila și a luat decizia de a reveni in funcția de președinte al PSD București și vicepreședinte PSD. Intreaga mișcare se va oficializa in Comitetul Executiv al PSD, care are loc in aceasta seara.Citește…

- Primarul general, Gabriela Firea, a vorbit, marti seara, despre sarma de patru centimetri descoperita in colonul sau si a spus ca nu are nicio explicatie despre cum a putut sa o inghita. Firea a explicat ca este extrem de precauta si nu mananca repede.

- Jonathan, o broasca țestoasa gigantica din Seychelles, a devenit recent deținatorul recordului mondial Guinness pentru cel mai batran animal terestru. Avand varsta de 187 de ani, țestoasa Jonathan s-a nascut candva in 1832, cand nu existau telefoane sau becuri electrice, iar fotografia abia fusese inventata.…

- Rechinul, care a murit in timp ce incerca sa devoreze broasca testoasa imensa, a fost gasit in apropierea unui port din Japonia, dupa cum a anuntat pe Facebook pescarul Greg Vella. "Pescuiam ton, cand am auzit la radio ca un rechin alb se plimba cu o broasca testoasa mare in gura. Apoi, oamenii au…