- O britanica ar putea face doi ani de inchisoare in Dubai pentru ca ar fi folosit limbaj necorespunzator cu privire la noua sotie a fostului sot, pe Facebook, conform activistilor, scrie The Guardian, citat de News.ro. Laleh Shahravesh, in varsta ...

- Petronela s-a certat cu soțul ei austriac și patronul unui restaurnat de lux din Austria din cauza banilor. Suparata la culme, femeia a acționat impulsiv și l-a ucis pe barbatul sau. Acum ies la iveala...

- Joan are 55 de ani și traiește in Manchester, Marea Britanie. Femeia a decis ca vrea sa foloseasca propria piele pentru designul unei genți unicat dupa ce medicii urmeaza sa-i amputeze piciorul, noteaza inews.co.uk. Britanica vrea sa transforme momentul greu din viața ei in ceva "frumos și util". Ea…

- Scriitoarea britanica Rosamunde Pilcher, autoarea unor populare romane de dragoste, cu intrigi plasate adeseori in regiunea ei natala, Cornwall, a murit la varsta de 94 de ani, informeaza joi DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Opoziția arunca bomba! In brațele cui va arunca țara Liviu Dragnea…

- Ilie Nastase a fost trimis in judecata, iar procesul va incepe peste doua saptamani, la Judecatoria Sectorului 1. Fostul mare tenismen este acuzat de "refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice" și risca intre 1 și 5 ani de inchisoare, conform articolului 337 din Codul Penal. GAFA…

- Un șofer din Marea Britanie a incercat sa-și transforme mașina sa, un Renault Megane - in valoare de aproximativ 1.000 de lire sterline (1.156 euro), intr-un autoturism de lux, mai precis Mercedes. Acesta a luat grila si emblema de la un Mercedes și le-a amplasat pe un Renault Megane din 2008. Autoturismul…

- Procuratura Anticoruptie anunta ca a finalizat urmarirea penala si a expediat in instanta de judecata cauza penala pe faptul savarsirii infractiunii de spalare de bani in proportii deosebit de mari, in care este invinuit ex-premierul Vlad Filat.