- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Elena Meteșan, fosta angajata a agenției CEC Bank din Zlatna, acuzata de delapidare cu consecințe deosebit de grave și condamnata la 3 ani de inchisoare cu exeuctare la Tribunalul Alba, a declarat in fața anchetatorilor ca a sustras banii de la clienți pentru a se razbuna pe banca. Instanța de judecata…

- Criminali siniștri, teroriști și canibali- astfel de infractori se afla în cea mai de temut închisoare din Rusia. Penitenciarul poarta numele de „Delfinul Negru” și este una dintre cele mai vechi penitenciare din țara condusa de Vladimir Putin. Situata în regiunea…

- O fata in varsta de 17 ani care s-a oferit sa lupte pentru Statul Islamic a fost condamnata luni la opt ani de inchisoare de un tribunal danez pentru planificarea unor atacuri cu bomba asupra a doua scoli, una dintre ele evreiasca, informeaza Reuters. Vineri, Inalta Curte a gasit-o vinovata de aceste…

- Rihanna, Cara Delevingne si alte vedete s-au alaturat unei campanii virale in retelele sociale prin care sustinatorii acesteia cer eliberarea din inchisoare a unei tinere din Tennessee, dupa ce aceasta a fost condamnata pe viata in 2006.

- O adolescenta de 16 ani din Marea Britanie a fost condamnata vineri la inchisoare pe viata pentru uciderea unei fetite de sapte ani, intr-un caz care a generat multa emotie in Regatul Unit, transmite AFP. "Gravitatea faptelor, uciderea unui copil, vorbeste de la sine", a declarat judecatorul la proces.…

- Cyntoia Brown a fost condamnata la inchisoare pe viața, in 2004, dupa ce l-a ucis pe barbatul care o forța sa se prostitueze. Avea doar 16 ani cand a facut acest gest disperat pentru a scapa din mainile traficanților.

- Condamnata la 5 ani de inchisoare, in februarie 2015, in cazul " 2 Mai-Ziua Tineretului", Monica Iacob Ridzi a fost eliberata azi din inchisoare. Decizia de liberare condiționata este un definitiva și a fost luata de magistrații de la Tribunalul Cluj. Ridzi va parasi azi Penitenciarul Gherla, potrivit…

- "Ma bucur ca astazi, de Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, peste tot in lume și in Romania copiii 'preiau puterea' și iși spun punctul de vedere. Cred ca ar trebui sa se intample mai des acest lucru. De ce? Pentru ca noi, adulții, vorbim mai mult pentru ziua de astazi — adica pentru prezent…

- Katharina Andresen, mostenitoarea unei familii de investitori si industriasi, a avut o alcoolemie de 0,64 grame per litru de sange in timpul unui control de rutina nocturn, realizat in aprilie, potrivit unor documente judiciare ce au putut fi consultate vineri de jurnalistii de la AFP. In Norvegia,…

- Soțul fostei polițiste Melania Renghea, impreuna cu care aceasta are trei copii minori, a fost gasit spanzurat in curtea locuinței din comuna Curtișoara, joi dupa-amiaza, de catre membri ai familiei, potrivit unor surse judiciare. Decesul barbatului a fost declarat de echipajul de la Serviciul…

- Rusia a intentat un dosar penal pe numele liderului lumii interlope Oleg Pruteanu, alias Borman. El este acuzat ca a infiintat si condus o grupare criminala specializata in trafic de droguri.Moldoveanul risca de la 20 la 25 de ani de inchisoare sau chiar detentie pe viata.

- O femeie din Marea Britanie care desfasura activitati caritabile si care se afla in prezent in inchisoare in Iran, acuzata fiind de spionaj, si-ar putea petrece inca cinci ani dupa gratii din cauza unei afirmatii ce a fost facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson.

- Marea Britanie "a fost inșelata" de SUA in privința presupusului arsenal nuclear al regimului Saddam Hussein in Irak, ceea ce inseamna ca invazia țarii arabe din 2003 "nu a fost justificata", concluzioneaza fostul prim-ministru britanic Gordon Brown intr-o carte, informeaza duminica…

- Barbatul a realizat si o alta "performanta", jefuind de doua ori biserica, lacasul de cult fiind inchis ulterior. Este vorba despre Biserica St. Mary din Baconsthorpe, Norkolk, ce are o vechime de 800 de ani. Mai mult decat atat, dupa ce acoperisul a fost restaurat, barbatul a jefuit-o din nou.…

- O britanica este inchisa in Egipt de o luna și risca „pedeapsa cu moartea” pentru ca avea asupra ei mai multe pastile pentru calmarea durerii. Laura Plummer a fost arestata intr-un aeroport egitean dupa ce autoritațile au descoperit ca avea in bagaj 290 de medicamente Tramadol și Naproxen, aduse pentru…

- Laura Plummer, in varsta de 33 de ani, din Marea Britanie, a fost retinuta pe aeroportul din Egipt in urma cu aproape o luna, pentru ca, in valiza sa, detinea calmante pentru durerea de spate a sotului ei. Femeia e in continuare arest, iar familia ei spune ca risca pedeapsa capitala, potrivit presei…

- Lorna Nickson Brown, o femeie in virsta de 26 de ani din Marea Britanie, a fost diagnosticata cu cancer in urma cu doi ani. Femeia nu avea dureri sau stari de rau, ci singurul semn care ridica intrebari era o umflatura la nivelul gitului. Tinara, de profesie actrița, a spus ca mama ei a fost cea care…

- Fostul ministru Gabriel Sandu le-a cerut magistraților de la Judecatoria Sectorului 4 sa-l elibereze condiționat din închisoare, unde executa o pedeapsa în dosarul Microsoft, susținând ca ultimii trei ani au fost de mare chin pentru el în penitenciar, informeaza Agerpres.…

- "Ultimii trei ani au fost de mare chin, cu fiecare iarna in penitenciar. Am un baietel de 5 ani. Am muncit 200 de zile, in fiecare zi m-am trezit la 5,00 dimineata si am mers la munca. Am participat la toate activitatile din penitenciar. Familia mea si copiii mei au mai multa nevoie de mine", le-a…

- Procurorii francezi au cerut luni condamnarea la inchisoare pe viata a lui Abdelkader Merah, fratele lui Mohamed Merah, pentru 'complicitate' la asasinatele comise de acesta, in numele jihadului, in martie 2012 la Toulouse si Montauban, in sud-vestul Frantei, transmite AFP. Procuroarea Naima Rudloff…

- Ghita Ignat, fostul luptator de MMA, a realizat articol prin care se plange de conditiile din inchisorile din Marea Britanie, spunand ca inchisoarea cu peste 2.000 de deținuți este un coșmar.

- Șoferii care produc accidente mortale pentru ca folosesc telefoanele mobile la volan, care conduc bauți sau cu viteza vor primi pedepse cu închisoarea pe viața, conform unor noi legi pe care Marea Britanie vrea sa le adopte. Guvernul va introduce sancțiuni mai dure pentru șoferii neatenți…

- Fostul internațional Gica Popescu marturisește ca experiența condamnarii și cele 20 de luni petrecute in inchisoare i-au schimbat gandirea și viața. Cum priviți acum condamnarea și perioada petrecuta in inchisoare? Mi-e greu... Așa sa se faca justiția in Romania... Pacat ca s-a pierdut o oportunitate…

- Un roman a fost condamnat in Marea Britanie dupa ce și-a lasat soția de 12 ani insarcinata. Cetațeanul roman, de etnie roma, are 25 de ani și a primit o sentința de 6 ani de inchisoare cu executare.

- O femeie din statul american Michigan a fost condamnata la șapte zile de inchisoare, dupa ce a refuzat ordinul unui judecator de a-și vaccina fiul. Inițial, parinții copilului de noua ani au fost de acord cu vaccinarea acestuia. Ulterior, mama acestuia, Rebecca Bredow, a refuzat sa-l mai faca, relateaza…