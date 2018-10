Stiri pe aceeasi tema

- Hackeri au accesat 29 de milioane de conturi printr-o bresa de securitate dezvaluita in urma cu doua saptamani, a anuntat vineri Facebook, relateaza The Associated Press. Numarul exact nu era cunoscut...

- O bresa de securitate descoperita in luna septembrie in structura retelei de socializare Facebook a permis piratilor cibernetici sa acceseze date personale provenind de la 29 de milioane de utilizatori, au anuntat vineri reprezentantii companiei americane intr-un comunicat, revizuind in scadere numarul…

- O ancheta realizata de The Independent, dupa uriașa breșa de securitate care a expus 50 de milioane de conturi Facebook. Jurnaliștii de la publicația The Independent au descoperit zeci de conturi Facebook scoase la vanzare de hackeri pe „internetul negru” – o secțiune a internetului care poata fi accesata…

- Piratii informatici au exploatat o vulnerabilitate a retelei, remediata intre timp, ca sa fure milioane de coduri de acces. Intr-o discutie cu reporterii, Mark Zuckerberg a declarat ca e vorba de un “incident serios” si ca o ancheta va oferi mai multe detalii privind atacul si consecintele lui. …

- ”Aproximativ 50 de milioane” de utilizatori Facebook au fost ”expusi”, din cauza unui defect de securitate, a anuntat vineri grupul american, relateaza BBC News.Atacatori au fost in masura sa exploateze o ”vulnerabilitate” a unei caracteristici - “View As” - pentru a prelua controlul asupra…

- Facebook a anuntat miercuri seara, tarziu, ca datele a 4 milioane de utilizatori ar fi putut fi utilizate ilegal de o alta aplicatie, relateaza MarketWatch. ntr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru…

- Intr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru ca aceasta nu a acceptat un audit si pentru ca a pus la dispozitie date ale utilizatorilor unor cercetatori si unor alte companii. Facebook va anunta utilizatorii…