Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Braila care a cunoscut pe Facebook un barbat despre care credea ca este general american a fost inșelata cu aproape 37.000 de euro. Ea i-a trimis necunoscutului suma de bani dupa ce falsul general a cerut-o in casatorie, potrivit mediafax. Femeia l-a cunoscut pe falsul general…

- "Ceea ce face primarul Capitalei este de o ipocrizie maxima. Se plange de bani, insa bugetele imense pe care Bucurestiul le-a avut in ultimii ani au fost tocate pe statui, pe spectacole kitsch si pe stimulente inutile. Plus, evident, jumatatea de miliard de euro risipita de Companiile Municipale.…

- Doua tinere s-au urcat in taxi in Iasi, l-au atacat pe sofer si i-au luat banii. Fapta s-a petrecut pe 31 ianuarie. Tinerele s-au urcat in masina in jurul orei 11. Au reusit sa sustraga suma de 110 lei, iar pentru a putea scapa, s-au batut parte in parte cu soferul. Politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- Secretarul executiv al PMP, Ioana Constantin, il critica dur pe Darius Valcov, in contextul in care acesta ar vrea eliminarea ROBOR.„Valcov, consilierul ”premierului” Romaniei, vrea sa elimine ROBOR sau macar sa-i schimbe formula de calcul. Asta fac comuniștii - plafoneaza, elimina, interzic…

- Toata lumea a remarcat ca au inceput sa curga hartii peste hartii, tot felul de instiintari de plata sau de cresteri ale preturilor si tarifelor la majoritatea serviciilor. Este si cazul gunoiului menajer, unele firme adaugand cate o cifra care, aparent nu se simte, dar trage de buzunarul…

- Doi copii isi striga neincetat mama si se trezesc plangand, in noapte, de dorul ei. Femeia, care este plecata la munca in Olanda, nu ar mai fi dat niciun semn de viata, de ceva timp. Tatal copiilor spune ca iubita lui si-ar fi gasit un amant cu care ar fi ramas deja si... insarcinata. Fara sa-i pese…

- Politistii au identificat o femeie de 48 de ani ca fiind autoarea unui accident rutier produs pe o strada din Braila, aceasta fiind cercetata acum pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului.

- O explozie de mica intensitate a fost provocata, in noaptea de duminica spre luni, la un bancomat din municipiul Arad, de catre persoane care ar fi incercat sa scoata bani din aparat, un echipaj al pompierilor intervenind pentru stingerea flacarilor, in timp ce politistii au inceput o ancheta.Pompierii…