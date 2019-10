Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 9 octombrie 2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe accidente rutiere cu victime. Astfel, un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș…

- Ieri dupa amiaza, un echipaj cu o autospeciala de intervenție cu modul de descarcerare și un echipaj cu o ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș și un echipaj cu o ambulanța de la Serviciul Județean de Ambulanța au intervenit in localitatea Tigveni, la un accident rutier in…

- In ziua de 24.09.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la doua incendii. Astfel, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa și spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri…

- In ziua de 23 septembrie 2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii de vegetație uscata. Astfel, echipaje cu autospeciale de intervenție cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș,…

- Update! Potrivit ISU Argeș, este vorba despre o femeie, care este semiconștienta. Intre timp a fost trimis și un echipaj pentru transportul persoanei la ambulanța SMURD. Femeia in varsta de 50 de ani s-a electrocutat prin contact cu un aparat electrocasnic, din cauza faptului ca blocul nu are impamantare.…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 42 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in trei situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentele de Pompieri…

- Accident de munca in Argeș! Și-a strivit piciorul intr-un malaxor pentru beton. Totul s-a petrecut in urma cu puțin timp in Clucereasa, sat ce aparține orașului Mioveni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, barbatul și-a strivit piciorul intr-un malaxor pentru beton la o…

- In ziua de 21.08.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, echipaje cu autospeciale de intervenție cu apa și spuma și un utilaj agricol (tractor) de la Detașamentele de Pompieri Pitești…