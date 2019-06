Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al comunei Berezeni, Iulian Miliare, in prezent consilier local PNL, condamnat anul trecut in prima instanta la patru ani de inchisoare cu executare si plata unei amenzi penale, a scapat de aceste pedepse date de magistratii vasluieni dupa de Curtea de Apel Iasi a desfiintat sentinta…

- Curtea de Apel Constanta a amanat inca o data, miercuri, pentru data de 6 iunie, pronuntarea in dosarul in care arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, este judecat pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene. Decizia pe care o vor lua judecatorii nu va fi definitiva, putand fi atacata la Inalta…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au respins apelul formulat de inculpatul Z.R.A. si partea civila S.I. impotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Constanta in luna februarie. Pe 30 mai 2019, decizia definitiva il trimite pe inculpat intr un centru de detentie, pentru 6 ani. Inculpatul minor…

- ”PSD o sa iși continue idealul social democrat pentru ca PSD a facut multe lucruri bune pentru romani și pentru Romania și nu merita sa i se intample lucrurile acestea”, a declarat Marian Oprișan la intrarea in sediul PSD din Baneasa. Decizie definitiva a Inaltei Curți de Casație și Justiție…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie pronunta astazi sentinta definitiva in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Potrivit Digi24.ro, instanta anunta admiterea apelurilor unor inculpati, inclusiv Liviu Dragnea si extinde efectele apelurilor pentru alti inculpati,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat miercuri, 22 mai, in dosarul Beirut. Astfel, magistratii au decis in sedinta publica repunerea cauzei pe rol si au stabilit termen pe 5 iunie 2019. "In baza art. 123 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti,…

- Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au respins contestatia DIICOT la masura de plasare sub control judiciar a lui Mihai Plesu, dupa ce procurorii solicitasera arestarea preventiva a acestuia pentru trafic de droguri de mare risc. Avocatii Sandra Gradinaru si Alexandru Olanescu, care il reprezinta…

- Curtea de Apel București a decis ca DNA avea competența de a efectua ancheta in dosarul in care fostul ministru Gabriel Oprea este acuzat de omor din culpa privind decesul lui Bogdan Gigina. Tribunalul Bucuresti a decis ca structura de parchet nu era competenta sa faca ancheta, dispunand retrimiterea…