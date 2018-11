Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea o stie drept favorita lui "Scarlatescu", insa numele ei de scena este "Bad Angie". Blondina care se declara atrasa de cunoscutul chef si-a gasit acum jumatatea, iar www.spynews.ro prezinta primele imagini cu cei doi.

- A iesit soarele si pe strada Mariei Constantin! Dupa divortul de Marcel Toader si o perioada plina de controverse, se pare ca Maria Constantin este pregatita sa-si asume noua relatie. Blondina s-a afisat de mana cu nimeni altul decat Dacian Varga, la o nunta.

- Cel mai timid concurent de la "MireasE pentru fiul meu" "i-a gEsit jumEtatea! Da, cel care a fost mai tot timpul retras "i foarte respectuos, are acum o tanErE alEturi "i se pare cE o iube"te foarte mult.

- Oana este una dintre cele mai controversate foste concurente de la "Mireasa pentru fiul meu", dupa ce a incalcat regula 25 in competitie. Dupa terminarea emisiunii, de Oana nu s-a mai stiu mare lucru si, cu atat mai mult, despre vreo relatie.

- Dupa ce au aparut zvonuri ca Victor Slav se intalneste cu o alta domnisoara si incearca astfel sa-si refaca viata, vedeta TV clarifica situatia. Victor Slav a explicat ce se intampla intre el si blonda care se presupunea ca i-a furat inima.

- Daca despre barbați s-a spus intotdeauna ca ar fi primii dispuși sa inșele și sa caute in permanența ceva nou, ei bine, se pare ca odata cu timpurile, s-au “smecherit și femeile”.

- Justin Bieber și iubita sa au fugit de speculațiile privind casatoria lor și au mers in Londra pentru o escapada romantica. In timp ce vizitau capitala britanica, Justin Bieber i-a facut o serenada lui Hailey, in fața Palatului Buckingham. In timp ce se sprijinea de Victoria Memorial, artistul in varsta…