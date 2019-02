Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.800 de persoane au fost evacuate si transporturile au fost puternic perturbate duminica intr-un cartier al Parisului, in timpul unei operatiuni de deminare a unei bombe de aviatie din al Doilea Razboi Mondial, descoperita pe un santier, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citește…

- Aproape 1.800 de persoane au fost evacuate si transporturile au fost puternic perturbate duminica intr-un cartier al Parisului, in timpul unei operatiuni de deminare a unei bombe de aviatie din al Doilea Razboi Mondial, descoperita pe un santier, informeaza AFP. Dispozitivul exploziv fusese…

- O bomba de aviație, care dateaza din al Doilea Razboi Mondial, a fost gasita, luni, de un localnic in apropierea unei foste balastiere din comuna prahoveana Barcanești. La fața locului a intervenit o echipa de pirotehniști pentru a ridica bomba de aviație care cantarește aproape 50 de kilograme. Aceasta…

- Circa 12.500 de locuitori ai orasului Moenchengladbach din vestul Germaniei au fost evacuati luni inainte ca autoritatile sa dezamorseze o bomba din al Doilea Razboi Mondial, descoperita in centrul orasului, relateaza dpa, titrat de Agerpres. Bombe lansate deasupra Germaniei in ultimele etape ale celui…

- Circa 12.500 de locuitori ai orasului Moenchengladbach din vestul Germaniei au fost evacuati luni inainte ca autoritatile sa dezamorseze o bomba din al Doilea Razboi Mondial, descoperita in centrul orasului, relateaza dpa.

- Bombe lansate deasupra Germaniei in ultimele etape ale celui de-al Doilea Razboi Mondial si neexplodate sunt descoperite frecvent in aceasta tara si de nenumarate ori conduc la evacuari la scara larga in zonele urbane pentru a putea fi dezamorsate. Aproximativ 600 de persoane au fost implicate in efortul…

- Aproximativ 2.000 de persoane au fost evacuate dintr-un spital din centrul Moscovei in urma unei amenintari cu bomba, informeaza agentia de stiri Tass, citand o sursa din cadrul serviciilor de urgenta.

- O gara si 12 centre comerciale din Moscova au fost evacuate miercuri dimineata, dupa ce autoritatile au primit mai multe amenintari cu bomba anonime, au transmis agentiile de presa TASS si RIA.