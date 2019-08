Cercetarile cu privire la un posibil plagiat in teza de doctorat a fostului sef DIICOT, Codrut Olaru, avandu-l drept coordonator pe Tudorel Toader, sunt blocate la nivel national in asteptarea efectuarii de catre Comisia de Etica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a unui pas procedural de mai bine de opt luni de zile de cand i-a fost inaintata sesizarea. Similitudinile din teza „Particularitatile criminalitatii organizate in Ro (...)