O bomba care viza politisti a explodat luni dimineata in Irlanda de Nord, la Newtonbutler, in apropierea frontierei cu Irlanda, fara a face victime, a anuntat politia locala. Poliția nord-irlandeza a precizat ca dispozitivul care a explodat luni in apropierea frontierei cu Irlanda era destinat sa-i atraga intr-o capcana și sa-i ucidp pe polițiștii care cercetau o falsa allerta cu bomba. Politia a fost informata sambata seara ca un dispozitiv suspect fusese plasat in zona Wattle Bridge din aceeasi regiune. In timp ce politia desfasura operatiunea de cautare, un dispozitiv a explodat luni dimineata…