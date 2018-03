Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata în Fâsia Gaza într-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule în care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Un nou anunț bomba in peisajul justiției din țara noastra! Dupa Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, iata ca și actual șef al acestei institituții, Daniel Horodniceanu, a declarat marți, la sediul Ministerului Justiției, ca a solicitat Direcției Naționale Anticorupție (DNA) sa studieze dosarul in care este…

- S-a dezlanțuit jihadul intr-unul dintre cele mai apreciate localuri de pe Șoseaua Nordului, din Herastrau, unde a fost ploaie de sticle, pahare, pumni și picioare. Diana Gureșoaie a dat o petrecere rasunatoare de ziua ei in care nu a curs doar șampanie, ci s-a aruncat și cu pahare, ajungandu-se la un…

- Ministrul de finante israelian, Moshe Kahlon, s-a intalnit luni la Ramallah, in Cisiordania, cu premierul palestinian, Rami Hamdallah, informeaza Xinhua. Ministrul a fost insotit de adjunctul sau, Itzik Cohen, si de coordonatorul pentru activitatile guvernului Israelului in teritoriile palestiniene,…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Patru soldati israelieni au fost raniti sambata intr-o explozie la granita cu Fasia Gaza, potrivit armatei care a replicat deschizand focul asupra unui post de observare din enclava palestiniana, relateaza AFP preluat de agerpres. Este unul dintre cele mai serioase incidente de la granita dintre…

- Politia israeliana a recomandat, marti seara, autoritatilor judiciare, dupa mai mult de un an de investigatii, inculparea pentru acte de coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza cotidianul Haaretz si site-ul Ynetnews.com. Anchetatorii Politiei au finalizat doua dosare care…

- Coloana de masini a premierului canadian Justin Trudeau a fost implicata intr-un accident soldat cu trei raniti, inclusiv un politist, vineri seara in Sami Valey, in apropiere de Los Angeles,...

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Trei politisti au fost ucisi iar alti 14 au fost raniti, sambata, intr-un atac cu bomba comis asupra unui comisariat de politie din Barranquilla, oras portuar din nordul Columbiei, atac atribuit de autoritati traficantilor de droguri, relateaza AFP.

- Peste 60 de oameni au murit, iar alți 150 sunt raniți, in urma unui atac cu bomba in capitala Afganistanului, Kabul. Bomba a fost ascunsa intr-o ambulanța, care a explodat intr-o zona din apropierea mai multor ambasade straine și cladiri ale guvernului, scrie euronews.com.

- O explozie puternica a avut loc, sambata, in capitala Afganistanului, Kabul, intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Un reprezentant al Politiei a precizat ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta, iar, in urma exploziei produse de aceasta, trei persoane au murit si alte 19 au fost ranite. "Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand de carne de porc, cu 10 minute inaintea exploziei", a reprezentantul…

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma unei explozii provocata de o bomba ce a avut loc intr-o piata din orasul Yala, Thailanda, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul postului France 24.

- O bomba ascunsa intr-o motocicleta a explodat luni intr-o piata din Yala, provincia sudica a Thailandei. In urma atacului si-au pierdut viata trei persoane iar 18 au fost ranite, relateaza Reuters.

- Șapte elevi au fost raniți cu un topor vineri de un coleg de-al lor, inainte ca acesta sa incerce sa se sinucida. A aruncat și un cocteil Molotov in școala. Incidentul șocant s-a petrecut in Siberia, Rusia. Doi dintre elevi au fost raniți grav.

- Un militant palestinian a fost împuscat mortal, luni seara, în confruntari cu militari israelieni, într-un sat din Cisiordania, informeaza site-ul Ynetnews.com, preluat de Mediafax.ro.

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa...

- Un cetatean israelian este in stare grava dupa ce a fost impuscat de un militant palestinian, intr-un atac comis in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene citate de cotidianul Haaretz si de site-ul Ynetnews.com. Incidentul…

- Trei cetateni francezi, inclusiv nepotul premierului Edouard Philippe, au fost raniti prin injunghiere in statiunea israeliana Eilat, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Le Figaro.

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si in Cisiordania (ocupata de catre Israel) de tirurile militarilor israelieni in cursul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor surse medicale, relateaza AFP.…

- Cel putin zece persoane au fost ucise dupa ce militanti islamisti au deschis focul, vineri, in fata unei biserici de rit copt situata la periferia sudica a orasului egiptean Cairo, anunta Ministerul egiptean al Sanatatii, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Un convoi NATO a fost tinta unui atac cu bomba, duminica, la Kandahar. O persoana a murit si alte patru au fost ranite, au anuntat oficiali locali, precizand ca nu exista victime printre fortele internationale, relateaza News.ro.

- La doua zile dupa incendiul izbucnit la un bazar de pe strada Constantin Brancoveanu in care un om a murit carbonizat, pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au declansat o serie de controale la bazarurile din zona supranumita „Fasia Gaza“. Au fost descoperite mai multe nereguli.