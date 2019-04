Stiri pe aceeasi tema

- O bomba artizanala a fost gasita, duminica seara, pe aeroportul Bandaranaike International, cunoscut și sub numele de Aeroportul Katunayake sau Colombo International, la cateva ore dupa ce peste 200 de oameni au fost uciși intr-o serie de explozii care au avut loc in trei biserici catolice și mai multe…

- Bilantul exploziilor la hoteluri si biserici din Sri Lanka a crescut la 100 de morti si sute de raniti, au anuntat surse medicale, precizand ca numarul victimelor este in continua crestere.

- Atentat groaznic in Sri Lanka. Oficialii din Poliție declara ca au fost explozii puternice la trei biserici și trei hoteluri din țara in Duminica Paștelui Catolic. Un șir de explozii au lovit duminica...

- O parte a centrului orasului Frankfurt a fost evacuata, duminica dimineata, pentru ca specialistii sa poata detona bomba americana din al Doilea Razboi Mondial. Circa 600 de persoane au fost rugate sa-si paraseasca locuintele din motive de securitate, a indicat un purtator de cuvant al politiei. Proiectilul…

- # Comisia Zonala a Monumentelor Istorice a decis ca trebuie propuse alte variante de inalțime privind proiectul imobiliar Maia Victoriei # Și blocul de 8 etaje din spatele magazinului Zara, ridicat de omul de afaceri Sorin Vacaru, trebuie redus la un regim de inalțime mai mic Autoritațile incep sa aiba…

- A venit și rasplata pentru cei care au muncit o viața intreaga! Mai multe drepturi și inca o pensie pe langa pensia pentru limita de varsta pentru aceasta categorie de pensionari! Vezi daca te incadrezi și tu. Drepturile acestei categorii de pensionari au fost revizuite și imbunatațite intr-o noua lege…

- Dezvaluiri explozive in scandalul momentului! Bomba a fost detonata, printr-o intervenție telefonica, in emisiunea moderata de catre Rareș Bogdan, „Jocuri de Putere”.Informațiile care arunca in aer subiectul momentului au fost dezvaluite de catre... Citește AICI ce BOMBA a fost detonata in…

- Daca mișcarile de strada nu vor bloca anunțata OUG pentru rejudecarea proceselor de la Inalta Curte, Ludovic Orban va fi nevoit sa renunțe la șefia PNL. Liberalii și-au axat strategia pe invocarea luptei anticorupție. Cei acuzați fac un pas in spate sau in lateral, pana iși clarifica problemele in…