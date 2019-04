Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv exploziv a fost dezamorsat, duminica seara, pe aeroportul international din Colombo, la cateva ore dupa seria de atentate soldata cu peste 200 de morti, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din Sri Lanka, citate de publicatiile Metro.co.uk si Daily Mail, anunța Mediafax.Citește…

- Sri Lanka era considerata destinatia anului 2019. Insula fabuloasa, care strange in fiecare an doua milioane de turisti straini, are acum toate aeroporturile inchise. Nimeni nu vine, nimeni nu pleaca pana cand autoritatile nu sunt sigure ca teroristii nu au pregatit si alte atacuri. La 7 mii de kilometri…

- Atacuri in Sri Lanka, in duminca Pastelui Catolic. Peste 200 de oameni au fost ucisi in mai multe atentate care au vizat biserici si hoteluri din zona capitalei Colombo, iar peste 500 sunt raniti. ACTUALIZARE 19.30. Potrivit anchetatorilor, 13 suspecti au fost prinsi si pana la noi ordine, nimeni…

- Atacuri in Sri Lanka, in duminica Pastelui Catolic. Aproape 200 de oameni au fost ucisi in mai multe atentate care au vizat biserici si hoteluri din zona capitalei Colombo, iar in jur de 500 sunt raniti.

- Cel putin 185 de persoane au murit si peste 560 au fost ranite in opt explozii produse duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, unde oamenii se adunasera pentru a sarbatori Pastele catolic, informeaza BBC. Prima deflagratie a avut loc la o biserica din capitala Colombo, oficialii vorbind despre…

- Cel putin trei biserici si alte trei hoteluri de lux din Sri Lanka au fost atacate cu bombe in prima zi de Paste. Cel putin 156 de persoane au fost ucise si peste 400 ranite au anuntat oficiali de la spitale si politie, citati de Reuters. Intr-una din biserici din nordul capitalei Colombo, peste 50…

- ATENTAT SRI LANKA // Intreg mapamondul e zguduit din nou de o veste cutremuratoare, chiar in ziua Paștelui Catolic. 156 de persoane au fost ucise și peste 400 ranite in urma unor atentate care au lovit mai multe biserici și hoteluri din Sri Lanka (țara din sudul Asiei, unde religia oficiala e budismul). …

- Bilantul exploziilor la hoteluri si biserici din Sri Lanka a crescut la 100 de morti si sute de raniti, au anuntat surse medicale, precizand ca numarul victimelor este in continua crestere.