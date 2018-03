Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala americana (FBI) investiga marti in legatura cu o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters, scrie news.ro.Potrivit presei locale, incidentul a avut…

- O persoana supraponderala este transporata de pompieri la aceasta ora (12.30) din locuința proprie la ambulanța SAJ. Intervenția are loc pe strada Aleea Florilor din Focșani. Potrivit unor surse, persoana respectiva urmeaza a fi transportata la spital pentru investigații…

- Politia federala americana (FBI) investiga marti o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti (ora…

- Un barbat, de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism, pe strada Chiliei, unde in intersectie cu strada Ion Ratiu, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului rutier Oprire, a patruns in intersectie, intrand in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 32 de ani.In urma impactului,…

- Pe Drumul European 58, la intersectia LUKOIL cu Hideaga, a avut loc un accident de circulatie soldat cu doua victime, dintre care o femeie a fost ranita grav si transportata pentru ingrijiri medicale la spital. Cealalta victima a suferit rani usoare si nu a necesitat deplasarea la spital. La fata locului…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Doua masini au fost implicate in incident. O ambulanta SMURD se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita in urma evenimentului. Victima este constienta. ...

- Puțin dupa ora 9.00 in aceasta dimineața, un șofer de 26 de ani din Sibiu, in timp ce circula pe strada Negoiu, a patruns in intersecție fara sa acrde prioritate unui autoturism care circula regulamentar pe strada Moldoveanu. Read More...

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Surse ONU spun ca Moscova ar fi folosit arme similare celor folosite de regimul sirian pentru a masca implicarea in atacurile aeriene, relateaza The Guardian, citat de HotNews.ro. Surse ONU ar fi spus pentru The Guardian ca fortele aeriene ale ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana a fost ranita. victima fiind constienta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu in zona reprezentantei Mercedes. Din primele informatii o persoana a fost ranita.Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutorul victimei. ...

- Cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma au intervenit sambata seara pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o vulcanizare aflata langa fabrica de bere din municipiul Galati, paznicul firmei fiind ranit, a declarat duminica purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita. Potrivit sursei…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite in urma unui atentat sinucigas cu bomba comis vineri in capitala afgana Kabul, au informat oficiali ai Guvernului, relateaza site-ul postului Al Jazeera.

- Trump l-a ales pe Brad Parscale, in varsta de 42 de ani, care a fost insarcinat cu site-ul pe Internet al candidatului republican in timpul campaniei din 2016 si cu toate aspectele care tin de online. Parscale, din San Antonio, in Texas, a lucrat pentru Trump Organization inainte de campania prezidentiala…

- Anuntul intervine in contextul in care Donald Trump vrea sa lanseze rapid activitatile de planificare a campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din 2020, cu opt luni inaintea alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, care vor determina daca Partidul Republican mentine…

- Tehnicianul echipei Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Adam Nemec s-a accidentat la derbiul cu FCSB si va fi indisponibil cel putin doua sau trei saptamani. “Am tot lotul valid, mai putin Nemec, care nu s-a simtit bine la finalul meciului cu FCSB. In urma controalelor…

- Traficul rutier este restrictionat vineri dimineata pe prima banda a DN1, pe sensul de mers Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ministerul Energiei vrea…

- Un TIR s-a rasturnat, joi, peste o masina cu butelii la intrarea intr-o localitate din judetul Constanta, pompierii intervenind la fata locului pentru a asigura masurile de protectie impotriva incendiilor. Nicio persoana nu a fost ranita, dar DN 2A este blocat. Un accident rutier spectaculos…

- Simona Halep va reveni, de luni, pe prima pozitie WTA, la patru saptamani dupa ce fusese detronata de Caroline Wozniacki. Daca in tenisul masculin revenirile rapide in fotoliul de lider sunt rarisime in mileniul al treilea, la nivelul WTA acest lucru surprinde mult mai putin: pentru a 31-a oara in istorie,…

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 14.30, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Din primele informații, este vorba despre o tamponare fața-spate intre doua autoturisme, in zona Alba Mall. Potrivit IPJ Alba, in urma impactului, o persoana a fost ranita, posibil…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP."O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie"…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. ‘O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie’ de…

- Pe data de 25 ianuarie, un incendiu violent a izbucnit la o locuinta din Eforie Nord, cauzat de explozia unei butelii care a explodat. Evenimentul a avut loc pe strada Transilvaniei din Eforie Nord. O femeie in varsta de 67 ani a suferit arsuri la fata, membre superioare si bazin, posibil si pe caile…

- Un atac armat a avut loc in timpul unei slujbe religioase in Texas, Statele Unite. Un barbat a injunghiat patru enoriași in timpul desfașurarii unei slujbe religioase in interiorul unei case. Dintre victime, una a murit, iar restul au fost ranite grav. Persoana care a murit avea 61 de…

- Trei persoane au fost rainte, dintre care una grav, in urma unui conflict spontan care a izbuncit, duminica seara, intre doua familii de romi. Politia a fost nevoita sa foloseasca armamentul din dotare pentru a calma persoanele recalcitrante.

- Cel putin o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite la Moscova in timpul celei mai puternice furtuni de zapada inregistrate in acest oras de la inceperea inregistrarilor meteorologice, au anuntat duminica primarul capitalei ruse si agentia de profil, citati de AFP. In douazeci…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a fost ranit.

- O persoana a fost ranita in urma cu putin timp, dupa ce masina pe care o conducea a derapat si a iesat in santul lateral al DN 6, inainte de Strehaia. Un echipaj al ISU Drobeta a ajuns la fata ...

- Accidentul a avut loc miercuri la o trecere la nivel cu calea ferata din zona Crozet, in statul Virginia. Un tren Amtrak in care erau congresmeni a lovit un camion. O persoana din camion a murit, iar alta este in stare grava in urma accidentului. In tren se aflau numerosi congresmeni care urmau sa ajunga…

- Un tren in care erau membri ai Congresului SUA, inclusiv Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, a lovit un camion, o persoana din autovehicul murind in accident, afirma surse citate de CNN.

- Simona Halep, locul 2 in clasamentul WTA, profita din plin de zilele libere de dupa Australian Open, relaxandu-se acasa dupa doua saptamani brutale la Melbourne. Dupa ce ieri a postat numeroase fotografii pe Instagram Story dintr-un salon de infrumusețare, Simona s-a pozat astazi alaturi de trofeul…

- Trei persoane au murit și 19 au fost ranite in explozia unei bombe intr-o piața din sudul Thailandei. Martorii spun ca bomba era ascunsa intr-o motoreta, care a oprit in fața unui stand in care se vindea carne de porc.

- O explozie la o centrala termica a produs panica printre turistii unei pensiuni din Busteni. O persoana a fost ranita, iar alte zece au fost imediat evacuate. Incidentul a avut loc vineri dupa amiaza.A

- O femeie a fost ranita usor, vineri dupa-amiaza, în urma exploziei la centrala termica pe gaze a unei pensiuni din Gura Diham, la Busteni, iar alte 10 persoane au fost evacuate, informeaza reprezentantii ISU Prahova. Explozia survenita la capacul centralei pe gaze nu a fost urmata de un incendiu,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la iesire din localitatea Harsova, pe sensul de mers Harsova ndash; Ciobanu. In urma accidentului a rezultat ranirea unei persoane. Potrivit SAJ Constanta, victima se afla in stare constienta. ...

- Un incendiu a izbucnit luni dimineata aproape de acoperisul cladirii-turn Trump Tower din New York, a anuntat Departamentul de Pompieri din oras, potrivit AGERPRES, care citeaza CBS News. Citeste si: Carmen Dan, ULTIMATUM pentru seful Politiei Romane in scandalul politistului-pedofil. Ce DIRECTIVE…

- Patru politisti au fost ucisi sambata in Casmirul indian in explozia unei bombe plasate de presupusi militanti islamisti, a anuntat politia, la numai sase zile dupa un alt atac al rebelilor in regiune soldat cu moartea a patru militari, informeaza AFP si dpa. Politistii se aflau in patrulare…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, la intersectia strazilor Marasesti si Murelor. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Traficul in zona este ingreunat. La fata locului s-au deplasat…

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar o alta persoana a fost ranita, in urma unui accident rutier produs miercuri seara in judetul Brasov, in zona Padurea Bogatii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se…

- Patru persoane au fost ranite in Torino, din cauza exploziei unei bombe artizanale, imediat dupa miezul nopții. S-a intamplat in via delle Querce, potrivit agenției naționale de presa din Italia.Bomba a distrus patru mașini parcate și a spulberat ferestrele a treizeci de case. Carabinierii…

- Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari au relatat ca au vazut pe cineva fugind de la locul exploziei.Experti criminalisti si in explozibili au inspectat vineri noaptea ramasitele vehiculului. Politia nu a dat niciun indiciu cu privire la motivul posibil al deflagratiei.

- Un accident de circulație a avut loc, marți la pranz, pe autostrada Deva-Sibiu, in zona localitații Aciliu, trei mașini fiind implicate. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, se pare ca o mașina a lovit din spate o alta mașina, aceasta fiind…

- Traficul rutier este blocat, la momentul transmiterii stirii, pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. O persoana a fost rania grav in urma impactului.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta…

- Trafic ingreunat, vineri seara, pe DN 74, la ieșire din Zlatna spre Abrud, din cauza unui accident rutier. Potrivit IPJ Alba, sunt implicate un autocamion și doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Revenim cu amanunte