- PAOK Salonic a terminat la egalitate cu Ajax Amsterdam, 2-2, marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.”Lancierii”, la care romanul Razvan Marin a fost introdus in min. 82, in locul lui Noussair Mazraoui, au deschis scorul prin Hakim…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat ca este de necrezut ca poliția din Caracal nu il avea sub supraveghere pe Ghorghe Dinca, mai ales ca facea și taximetrie ilegala. El a adaugat ca este de crezut, doar daca autoritațile erau complici, primeau bani sau „din cand in cand cate o fetița”.„Omul…

- Consiliul Național al PLUS care se desfașoara sambata in paralel cu Congresul USR, a decis ca de luni sa inceapa procedura de alegeri pentru propriul candidat la alegerile prezidențiale, și sa iși desemneze și candidatul la Primaria Capitalei.Surse din conducerea PLUS au declarat pentru Digi24.ro…

- Politia din Copenhaga a anuntat miercuri arestarea a 31 de persoane suspectate ca fac parte dintr-o retea internationala de trafic de droguri si de arme originare din Albania, relateaza AFP potrivit Agerpres. Aceasta retea "este suspectata in special ca a introdus si distribuit in Danemarca…

- Interventia politiei in circa patruzeci de localitati de pe insula Seeland, unde este situata Copenhaga, a fost desfasurata in cooperare cu Interpolul si cu autoritatile suedeze, belgiene, slovene, albaneze, olandeze si germane, a adaugat politia. Un numar de 31 de persoane, a caror identitate…

- Oamenii legii care se afla in numar mare in jurul cladirii Parlamentului, care la randul lui este pichetat de susținatorii blocului ACUM și ai PDM, au anunțat ca un necunoscut a anunțat la serviciul 112 ca edificiul Legislativului este minat.

- Ambasadorul Romaniei in Danemarca a transmis, intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Romaniei la Copenhaga, laude la adresa romanilor care au dovedit spirit civic si au oferit „o superba lectie de democratie“. Totodata, diplomatul a transmis ca nimeni nu stia ca aplicatia informatica…