O blonda opreste o masina fara sofer O blonda se plimba linistita, cand, deodata, vede o masina care mergea fara sofer. Constienta de pericol, sare in masina si trage frana de mana. Cand iese, da nas in nas cu proprietarul, un barbat foarte atragator: – Incepuse sa mearga singura, dar am sarit in ea si am tras frana de mana, spune ea, foarte mandra de propria isprava. – Stiu, raspunde el sec. Eu o impingeam! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

