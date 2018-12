O blondă la benzinărie face înconjurul lumii. Imagini de milioane Deși ai impresia ca este un banc cu blonde, intamplarea este cat se poate de reala. O femeie a fost surprinsa la pompa unei benzinarii cu un automobil electric Tesla. Mașina are stații speciale de incarcare ce nu se gasesc in benzinarii. In clip se poate vedea cum femeia se invarte in jurul mașinii, incercand sa ghiceasca unde se afla "rezervorul" electric. Oamenii care așteptau la rand la pompa s-au distrat copios și au filmat-o, iar pana la urma au decis sa-i faca un bine și sa-i spuna ce fel de mașina conduce. Imaginile au ajuns pe net, iar acum femeia este subiect de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

