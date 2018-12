Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, bursa s-a prabusit, in urma anuntului privind suprataxarea companiilor din energie si telecomunicatii, generand pierderi uriase celor peste 7,2 milioane de romani care participa la Pilonul II. Cele 7,2 milioane de romani de la Pilonul II de pensii private au pierdut miercuri 330 milioane de…

- 'In urma intalnirii forului de conducere al organizatiei PSD Spania, din data 11.11.2018, am fost mandatat de catre colegii mei din structura de conducere de a depune un memoriu la nivelul structurii centrale a conducerii PSD si de a comunica public dezamagirea membrilor de partid PSD Spania vizavi…

- Lucrarile vizeaza lucrari de "refacere sistem rutier DN22H, km 0+000 - 1+590, Varianta Ocolitoare Oras Babadag". Termenul de executie este de 6 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor, iar perioada de garantie a lucrarilor este de 36 de luni. "Dupa expirarea perioadei legale…

- Catedrala Manturii Neamului este construita in proportie de 95%, in ceea ce priveste stadiul „la rosu”, insa, potrivit Patriarhiei Romane, cea mai mare biserica din Romania mai are mult pana sa fie finalizata. Pana in acest moment s-au cheltuit 110 milioane de euro. Patriarhia Romana transmite ca pana…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marti ca Romania va trimite Comisiei Europene, anul viitor, studiile de fezabilitate pentru cele ttrei spitale regionale care se vor construi in Iasi, Craiova si Cluj, abia dupa ce vor fi aprobate putandu-se demara licitatie pentru executie.

- La rectificarea bugetara din aceasta luna, Primaria Bistrița aloca peste 1,6 milioane lei pentru o serie de lucrari de intervenție la partia de schi din Wonderland. Aceasta suma se adauga celor 180.000 lei alocați de municipalitate in urma cu trei luni. Municipalitatea bistrițeana aloca inca 1.603.000…

- Cunoscuta biserica Sagrada Familia din Barcelona trebuie sa plateasca 41 de milioane de dolari amenda pentru ca a funcționat peste 130 de ani fara autorizație de construcție. Construcția bisericii, una dintre cele mai importante atracții turistice din Spania, a inceput in 1882, scrie BBC . Primarul…

- 400 de romani care locuiesc intr-o suburbie a Madridului , numita „orașul nebun” vor fi evacuați. Asta pentru ca oamenii locuiesc, practic, intr-o groapa de gunoi, iar mizeria de acolo este una de nedescris. Romanii saraci locuiesc in suburbia Madridului vor fi evacuați, ca urmare a eforturilor autoritaților…