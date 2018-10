Stiri pe aceeasi tema

- Biserica in care peste 80 de copii indonezieni, aflati intr-o tabara biblica, au fost surprinsi de cutremurul de vinerea trecuta s-a deplasat cu aproximativ doi kilometri de locul pe care il ocupa inaintea seismului devastator, potrivit Reuters. Cutremurul cu magnitudinea 7,5 de pe coasta de vest a…

- Din cauza lipsei de echipament, autoritatile au dificultati in a ajunge la supravietuitorii care sunt inca prinsi in ruinele cladirilor. Unii supravietuitori au jefuit magazine si au luat mancare, apa si combustibil, spunand ca nu mai au provizii, in timp ce transporturile cu alimente sau cu obiecte…

- In rastimpul in care autoritatile locale incearca sa dea de urma persoanelor disparute si sa ajute oamenii raniti sau afectati de miscarea telurica de 7,5 grade produsa vineri in insula Sulawesi, cutremurul urmat de tsunami, comunitatea internationala reactioneaza la suferinta natiunii indoneziene.…

- O miscare telurica de o intensitate insemnata a lovit vineri in largul insulei indoneziene Sulawesi. Din cate au anuntat reprezentantii Institutului american de geologie, seismul a avut 7, 5 grade pe Richter. Cutremurul s-a produs cu putin inainte de ora locala 18, ora 13 in Romania, si a fost urmat…

- Cutremurul a fost devastator pentru orasele Donggala si Palu, iar ce nu a distrus miscarea telurica a facut-o tsunami care a urmat. Multe case au disparut pur si simplu de pe fata pamantului spun martorii. Momentul cu forta distructiva a apelor a fost filmat de mai multi martori. Valul tsunami a…

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Cel…

- Cel puțin opt persoane, dintre care șase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orașul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agenției Reuters. Alți doi oameni au fost internați in spital și se afla in stare grava, a informat purtatorul…

- Facebook și-a cerut scuze miercuri dupa ce utilizatorii care au postat pe platforma sociala despre cutremurul din Indonezia, care a omorat cel puțin 347 de oameni, și-au vazut mesajele decorate cu baloane și confetti, relateaza Reuters.