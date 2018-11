Stiri pe aceeasi tema

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, a fost vandut pentru 50 de milioane de dolari la o licitație organizata la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's și a stabilit un nou record de preț per carat pentru o astfel de gema, respectiv 2,6 milioane de dolari,…

- Bijuterii care i-au apartinut Mariei Antoaneta a Frantei, inclusiv un inel cu diamante care contine o suvita din parul reginei, vor fi scoase miercuri la licitatie la Geneva de catre Sotheby's, dupa ce au fost tinute departe de ochii publicului timp de doua secole, relateaza AFP. Cele…

- O sticla de vin Romanee-Conti, produsa in 1945, a fost adjudecata cu suma record de 558.000 de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, la New York, in cadrul careia doua loturi au doborat precedentul record in acest domeniu, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Bijuterii care au apartinut ultimei regine a Frantei, Marie Antoinette, pastrate in colectii private timp de peste 200 de ani, au fost expuse miercuri in Dubai, inainte de a fi scoase la licitatie, luna viitoare, la Geneva, informeaza Reuters. Considerata de expertii casei Sotheby's drept "una dintre…

- The Pink Legacy (Mostenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, evaluat la 30 - 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 13 noiembrie, la filiala din Geneva, Elvetia, a casei Christie's, potrivit Reuters.

- Obiecte de arta, de recuzita si personale ale actorului Robin Williams au fost vandute pentru 6,1 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Sotheby's din New York (SUA), la patru ani de la moartea celebrului artist, potrivit indiatimes.com, scrie Mediafax.Peste 2.000 de fani și…

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la prețul record de 65 de milioane de dolari la o licitație organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com, citat de Mediafax.Tripticul "Juin-Octobre 1985"…

