O bibliotecă premiată din Helsinki, nevoită să îşi lărgească uşile de acces Biblioteca Centrala din Helsinki, cunoscuta si sub numele Oodi, isi va inchide usile principale timp de mai multe luni, publicul avand acces incepand de luni doar pe usile secundare, relateaza sambata Xinhua.



Motivul pentru care Oodi a decis sa inchida usile principale nu este lipsa interesului publicului, ci capacitatea insuficienta a usilor montate initial.



Decizia inlocuirii usilor originale a fost luata in urma plangerilor primite de la cetateni, potrivit media locale.



Oodi a fost deschisa anul trecut, iar in primele sase luni de functionare peste doua milioane…

Sursa articol: agerpres.ro

