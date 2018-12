Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte 12 au fost ranite in Italia, in apropiere de orașul Rieti, dupa ce o benzinarie a explodat. O cisterna a luat foc in timp ce descarca combustibilul, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipe de pompieri, scrie Digi24.ro.

- Italia este lovita masiv de catre fenomene meteo extreme in ultima perioada. Furtunile și tornadele au facut și victime, mai exact 14 oameni și-au pierdut viața de la inceputul acestei saptamani. Unele orașe sunt aproape in ruine iar situația nu pare sa se imbunatațeasca.

- Catastrofa feroviara in Maroc, unde un tren de navetisti a deraiat din motive inca necunoscute. Cel putin 7 oameni au murit si aproape 80 au fost raniti.Pasagerii in stare grava au fost transportati la spitalul militar din capitala Rabat.

- Un roman a murit, iar alti doi sunt raniti in urma unui accident rutier produs marti in sudul Belgiei, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa belgiana. Soferul unui vehicul a pierdut controlul asupra directiei intr-o curba si a lovit un copac, in zona Munos (Bertrix), in…

- Un barbat roman fara adapost din Italia a fost ucis de o mașina in apropierea intersecției in care cerșea. Foarte puțini știu cum se numea barbatul roman fara adapost din Ragusa, dar cu toții și-l amintesc ca fiind o persoana care avea mereu zambetul pe buze pentru persoanele care treceau pe langa el.…

- Tragedia s-a petrecut in Huedin. Autorul accidentului, un tanar de 31 de ani, circula cu viteza și n-a mai putut controla mașina intr-o curba. A intrat pe contrasens, unde a izbit in plin o mașina care cirucla regulamentar. In urma impactului, șoferul vinovat și doi pasageri din cealalta mașina și-au…

- O epidemie de legioneloza - forma severa a pneumoniei - ia amploare in nordul Italiei. Au fost inregistrate pana acum 200 de imbolnaviri si trei oameni au murit. Autoritatile inca incearca sa afle sursa contaminarii. Situatia este alarmanta, pentru ca in Torino si Milano a fost descoperit bacteria Legionella…