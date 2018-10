Stiri pe aceeasi tema

- Nici o dimineata nu e completa fara o ceasca de cafea. Oamenii de stiinta americani de la Universitatea Vanderbilt au descoperit de ce cafeaua este importanta pentru tonusul din timpul zilei, pentru sistemul imunitar si pentru buna functionare a organismului. Conform rezultatelor clinice ale studiilor…

- New York, Hanoi, Tokyo sau poate São Paulo? Ești la o ceașca de cafea distanța de aceste destinații, daca îți faci cumparaturile din Iulius Mall Cluj. În perioada 28 septembrie – 14 octombrie 2018, sesiunile de shopping și de relaxare în compania cafelei îți aduc…

- O cafea care te cucerește. Așa poate fi descrisa experiența Lavazza Gold Selection, un blend de top al gamei de cafele boabe cu gust autentic italian. Ei bine, aradenii se pot bucura de aceasta cafea de top la Boulevard Cafe Arad – terasa de pe lacul Padurice, acolo unde un barman cu experiența internaționala…

- Ministrii britanici vor interzice vanzarea de energizante copiilor in Anglia din cauza ingrijorarilor privind efectul pe care aceste bauturi le au asupra sanatatii copiilor, scrie The Guardian.

- Foarte multe persoane nu se simt atrase de consumul de cafea. DacE te numeri printre ele "i, cu toate acestea, vrei sE ai energie intreaga zi, :ine cont de sfaturile noastre "i te vei sim:i minunat!

- Statele Unite sunt deschise pentru un schimb de teritorii intre Kosovo și Serbia, ca parte a unui acord de normalizare a relațiilor dintre cei doi foști inamici din razboiul iugoslav, a declarat vineri consilierul american pentru Securitate Naționala, John Bolton, informeaza site-ul Politico.eu.SURSE…

- Iti place cafeaua si probabil ai auzit ca cea mai buna alegere este o bautura facuta din boabe de cafea proaspat prajita . De ce este mai buna cafeaua din boabe proaspat prajite? In primul rand, pentru ca boabele de cafea sunt naturale, iar produsul in sine, este natural. Daca te intrebi de ce e mai…

- La o prima vedere, cafeaua poate parea o bautura simpla, ușor de preparat, insa lucrurile nu stau așa peste tot in lume. Cafeaua este, probabil, cea mai consumata bautura din lume, insa nu se prepara la fel peste tot. Fiecare țara are propria abordare cu privire la felul in care ar trebui consumata…