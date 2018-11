Stiri pe aceeasi tema

- Will Byler (23 de ani) si Bailee Ackerman (23 de ani), studenti la Universitatea Sam Houston State din Texas, au murit impreuna intr-un accident devastator, petrecut la doar cateva ore dupa ce si-au unit destinele.

- Un cuplu a decedat in ziua nuntii sale, dupa ce elicopterul la bordul caruia se aflau, a suferit un accident.Potrivit Biroului National pentru Transport al SUA, tinerii si-au dat sufletul dupa doar 30 de minute de la ceremonia inscrierii oficiale, in statul Texas, anunta ABC13.

- Todd Reid, un cunoscut jucator de tenis, a incetat din viața la doar 34 de ani. Acesta a fost campion in proba juniorilor la ediția din 2002 a turneului de la Wimbledon. S-a retras, ulterior, din activitate din pricina accidentarilor. Cauza mortii sale este, pentru moment, necunoscuta, chiar daca, din…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta seara in cartierul aradean Micalaca. O mașina in care se aflau patru tineri a plonjat in gol de pe pasaj. Doi tineri au murit pe loc, un altul a ramas incarcerat, iar al patrulea a reușit sa iasa singur din mașina. Pompierii au intervenit și au scos barbatul ramas…

- Peggy Sue Gerron, muza care a inspirat legendarul cantec rock 'Peggy Sue' compus de Buddy Holly in 1957, a murit luni seara la 78 de ani din cauze inca neelucidate la spitalul din Lubbock (Texas), au informat mass-mediaPeggy Sue Gerron, muza care a inspirat legendarul cantec rock 'Peggy Sue' compus…

- Un surfer de 29 de ani a murit la doar cateva zile dupa ce a vizitat un parc acvatic din Texas. Medicii cred ca barbatul a contactat o amiba devoratoare de creier și aceasta i-a provocat decesul rapid, scrie presa americana. Fabrizio Stabile, in varsta de 29 de ani, din New Jersey, Statele Unite, a…

- Microbuzul cu moldoveni, care a fost implicat, A®n datade 4 august, A®ntr-un tragic accident lA¢ngAƒ oraE™ul Kaluga, Rusia, soldat cu moartea a E™ase compatrioE›i de-ai noE™tri, a fost lovit mai A®ntA¢i de un autoturism din faE›Aƒ, dupAƒ care a fost strivit de un camion. UrmeazAƒ imagini cu un puternic…