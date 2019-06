O batranica intra in cancelarie la scoala O batranica intra in cancelarie la scoala -Sunt bunica lui Bula, as dori sa il invoiti de la ultima ora sa ma ajute. -Cred ca nu se poate, Bula nu a venit azi la scoala. -Dar unde este? -Pai a spus ca merge la inmormantarea dvs! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

